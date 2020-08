‘LOS SIMPSON’

Marge c respondió a Jenna Ellis, asesora del presidente Donald Trump, que comparó a Kamala Harris con el personaje de ‘Los Simpson’.

“Normalmente no me meto en política, pero la asesora del presidente acaba de decir que Kamala Harris suena como yo (...) Lisa cree que no lo dijo como un cumplido. Como una ama de casa corriente comienzo a sentir que se me falta un poco al respeto”, dijo Marge en la cuenta de Twitter de la serie.