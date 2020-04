‘Moocs’ y ‘webinars’ para la cuarentena

EDUCACIÓN

Una forma de sacar provecho del tiempo en cuarentena es aprendiendo gracias al abanico de clases disponibles en internet, muchas de ellas gratuitas.

Hay alternativas locales e internacionales, como los cursos que se ofrecen desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o universidades como Columbia, Sorbona o Harvard.

‘Moocs’ y ‘webinars’ La principal diferencia entre los ‘Moocs’ y los ‘webinars’ es que los primeros siempre son gratuitos y están diseñados para recibir cantidades masivas de estudiantes, mientras que los seminarios web o ‘webinars’ pueden tener, o no, un costo y su matrícula puede ser controlada.

Algunas opciones son los “Moocs” (del inglés massive open online courses o cursos en línea abiertos y masivos) o los webinars (contracción de seminario web).

Hace unos días, por ejemplo, las plataformas Classcentral y Freecodecamp recordaron que las universidades de Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale, Columbia y la de Pennsylvania, cuentan con múltiples cursos en línea gratuitos: “Hasta ahora, han creado más de 500 cursos, de los cuales alrededor de 450 todavía están activos”. Los hay de ciencias de la computación, sociales o de los datos, programación, humanidades, negocios, diseño artístico, ciencia, salud y medicina, ingeniería, matemáticas, educación y enseñanza y desarrollo personal.

Se debe tomar en cuenta que estas escuelas son “selectivas y extremadamente difíciles de ingresar”, advierten. Las alternativas se pueden navegar en www.classcentral.com o www.freecodecamp.org.

También está la plataforma www.edx.org/es con 2 mil 200 cursos en línea respaldados por entidades como el MIT, Stanford, Georgia Tech, Harvard, Columbia o la Sorbona. El portal recibe al usuario con el buscador de clases y la pregunta: ¿Qué quieres aprender?, además de una guía con recomendaciones para hacer más óptima la experiencia formativa digital.

Otra opción para buscar es la sección de cursos del BID (cursos.iadb.org/es) enfocados en temas como el clima, el agua, desarrollo en la región, gestión de cambio, entre otros. La mayoría son en español y hay opciones gratuitas.

En Panamá, hay más alternativas con las presentaciones y webinars que se promueven desde Ciudad del Saber (ciudaddelsaber.org/proximos-eventos/) y que han abordado en días recientes campos como el cine documental, manejo de crisis y la atención y servicio a través de las pantallas o innovación en modelos de negocios (hoy 8 de abril a las 3:00 p.m.).

La sección de eventos de la plataforma de voluntariado Ponte en Algo (www.ponteenalgo.com/eventos) y Panamá Stem (www.panamastem.com) manejan más alternativas locales.

Testimonio

¿Qué tan efectivas son las clases virtuales? Elsie Muñoz, especialista en marketing digital y una asidua de la formación en internet, comparte su experiencia: “He podido participar en muchas clases virtuales, principalmente porque cuando inicié mi camino en el mundo del marketing digital, en Panamá no existían cursos presenciales sobre el tema. Me gustan mucho los cursos online. los considero muy beneficiosos. Puedes aprender a tu ritmo, en el momento y lugar que te convenga. Por otro lado, dependiendo de la modalidad, puedes hacer pausa, ver el video una y otra vez, hasta que te quede claro el concepto, algo que no puedes hacer en el contexto presencial”.

Tanto provecho ha sacado Muñoz de los cursos digitales, que ahora incursiona en la enseñanza virtual, como tutora de una universidad local y por medio de seminarios web, como el que desarrollará esta semana sobre emprendimiento online desde su página www.elsiemunozc.com. Es gratis, previo registro.