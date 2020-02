Niños y la ciudadanía digital

TECNOLOGÍA

La simbiosis entre la tecnología y la vida diaria incluye una serie de peligros que campañas internacionales como el Día de la Internet Segura, celebrado recientemente, buscan divulgar, junto con las herramientas e información para que todos, en especial los niños, tengan la oportunidad de disfrutar de este necesario recurso tecnológico, disminuyendo los riesgos que se puedan encontrar en la red.

Según cifras de Unicef, uno de cada tres usuarios de internet es menor de edad. Y de acuerdo con datos de Google, el rango de edad en que un menor obtiene su propio dispositivo con conexión a internet oscila entre los 9 y 10 años.

“Para bien o para mal, la tecnología digital es un hecho irreversible en nuestras vidas”, expresó Anthony Lake, director ejecutivo de Unicef al presentar el informe sobre El estado mundial de la infancia. “En un mundo digital, nuestro doble desafío es saber cómo mitigar los daños y maximizar los beneficios de internet para cada niño”, agregó.

Sobre estos dos puntos (mitigar y maximizar) los adultos pueden encontrar en plataformas digitales como empantallados.com o el programa de formación en línea “Sé genial en internet” de Google, toda una serie de datos que orientan y educan para que puedan guiar a los más pequeños a tener una ciudadanía digital segura.

“Cuando hablamos de ciudadanía digital nos referimos a las normas que toda persona debe seguir en línea”, explica Margarita Abella, especialista en educación a usuarios en seguridad digital en Google Latinoamérica.

Abella comenta que, por ejemplo, en el caso del programa de Google su intención es que “los profesores tengan las herramientas adecuadas para llevar el tema de ciudadanía digital al aula”. Para cumplir esta misión han dividido su programa, el cual es totalmente gratuito y público, en cinco cartillas (ser inteligente, estar alerta, proteger tu información, ser amable y ser valiente) que abarcan temas que van desde la forma correcta de compartir información, la importancia de las contraseñas seguras y cómo crearlas, hasta cuál es el comportamiento adecuado en línea o saber qué hacer en caso de ciberbullying.

La especialista habla de datos que muestran que “el 80% de los niños que son acosados en línea no lo denuncian”, por lo que es importante que los menores vean en sus profesores o cualquier adulto, un aliado para combatir dicho acoso. Además de la necesidad de que los chicos sean “críticos” al momento de recibir y compartir información.

“Así como nos enseñaron y le enseñamos a nuestros hijos a no hablar con extraños en la calle, de igual forma debemos enseñarles qué tipo de información se debe o no compartir en línea”.

Aparte del material educativo para los profesores, que bien puede ser igualmente aprovechado por los adultos, la plataforma cuenta con un área de juegos digitales para los pequeños en la que se refuerzan las lecciones dadas. “Muchas veces los padres creen que el tema de la ciudadanía digital le corresponde a los profesores, y los profesores a su vez piensan que es un tema de casa, y en el medio quedan los chicos”, reflexiona Abella.

Según un informe de 2019 de Kids Digital Media, para la firma consultora Pwc, en 2018 el 40% de los nuevos usuarios de internet eran niños, y cada segundo dos niños se conectaban por primera vez a internet, por lo que los peligros a los cuales están expuestos aumentan. En Panamá, la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (Conapredes), es la encargada de atender los temas relacionados con el uso de la tecnología y sus posibles peligros, como la ponografía infantil, el turismo sexual, el grooming o extorsiones derivadas del sexting.

Para Abella, el tema de la ciberseguridad no se trata de alarmar sino prevenir. “En la vida off line sabemos que hay un montón de peligros afuera pero no por eso vamos a dejar de salir. Igual pasa en la internet, que es un lugar con sus peligros, en el que constantemente estás conociendo, aprendiendo. Por ello, dice, lo que queremos con este material es que las personas naveguen de manera segura y se sientan empoderadas.