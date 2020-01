La nueva faceta de Jack Black

En un restaurante de Manhattan en una cena reciente, tras ordenar mejillones y elegir un vino blanco, Jack Black le dijo animadamente grazie a la mesera.

Black se encontraba en la ciudad para promover su película, The D Train, una comedia sobre un hombre obsesionado con el estatus que organiza una reunión con sus compañeros de secundaria. Venía de grabar Tonight Show, donde él y Jimmy Fallon hicieron una versión del video de Extreme More Than Words. Hace cuatro años protagonizó Bernie, de Richard Linklater.