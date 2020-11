Panamá sinfónica

FIESTAS PATRIAS

La Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (Funsincopa) presentará esta noche, a las 9:30 p.m., el concierto Viva Panamá.

El evento será transmitido por el espacio Somos Cultura 247, a través de Plus Televisión (Canal 46 Cable Onda y Canal 35 Cable and Wireless), y por Radio Plus 88.9 FM. Posteriormente, estará disponible en el canal de YouTube de Funsincopa.

El concierto televisivo -que se hace en el marco de las fiestas patrias- contiene un repertorio variado de música panameñas, en el que estarán incluidas tanto de raíces folclóricas como la música popular del país, con el toque especial de la música de cámara.

La actividad también será la vitrina para el estreno mundial de la pieza Do Curiba (Un Canto Emberá), del compositor francés Gregorie Igert y comisionada por Isaac Casal para su grupo Ensemblast.

Esta agrupación musical interpretará dos temas de la cultura ancestral panameña -uno emberá y otro congo- mezclándolos en forma de temas y variaciones.

El tema emberá Do Curiba habla de la vida en la selva del Capibara, mientras que el tema Congo se denomina el Diablo tun tun, y es un tema importante del mes Congo, que empieza el 20 de enero y termina el miércoles de ceniza.

La obra musical Do Curibe proviene de la última herencia recibida por el compositor francés Igert de parte del maestro cantante y flautista emberá Cocoloti, quién falleció por el nuevo coronavirus el pasado 7 de octubre en la provincia de Darién.

“El tema cuenta la historia de un animal que conoce a los emberá y explora cómo realiza su trayecto por la selva y las experiencias que adquiere en el camino”, expresó Igert.

El compositor francés realizó una extensa labor de investigación de ambos temas, que se verá reflejada en el concierto que será transmitido esta noche y se retransmitirá el 19 de noviembre, a las 6:00 pm.

Organizar el concierto

Isaac Casal dijo que organizar este concierto significó una tarea ardua, ya que implicó un trabajo de coordinación entre los profesores y los alumnos de Funsincopa para sincronizar las actuaciones musicales que ellos mismos estaban creando, de la mejor manera posible. “Lo más difícil fue programarlo todo para posteriormente hacer un video que reflejara un buen producto”, comentó.

No obstante, la sincronización fue la última parte de un proceso que conllevó muchas horas de ensayo y de investigación para lograr un concierto rico en calidad y talento.