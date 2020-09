Panameño hace vibrar los teatros rusos

BALLET

El afamado bailarín panameño Diego Calderón Armien acaba de ganar un destacado premio teatral por su papel como el Rey Julio en Las tres máscaras del rey, del Teatro Ópera y Ballet de Samara, dirigido por el renombrado coreógrafo Yuriy Smekalov.

Su danza única, eléctrica y llena de vitalidad, lo han llevado de nuevo a tener el privilegio de ser escogido como solista para dos obras que se estrenarán el próximo noviembre en Rusia.

Calderón Armien, de 25 años de edad, abrió la gira mundial como figura máxima de Las tres máscaras del rey, en el Teatro Mariinski, de la ciudad de San Petersburgo, a finales de noviembre pasado, con los teatros a lleno total.

Diego, quien nació prematuro, y se demoró en caminar, fue el primer panameño graduado de la Escuela de Ballet del Teatro Bolshoi de Rusia, en 2015.

¿En qué consiste el premio que acaba de ganar?

Es el premio Musa Teatral de Samara, entregado por el teatro Casa del Actor, del estado de Samara, Rusia. Es un gran reconocimiento a mi carrera profesional por el mejor trabajo de solista de ballet (bailarín), como figura principal de Las tres máscaras del rey. Es un premio muy importante.

¿Qué fue lo más exigente al interpretar al Rey Julio?

La demanda física para el papel. La obra exige mucho entrenamiento técnico y dramático para los estándares coreográficos; requiere mucha agilidad mental y completa concentración en el papel individual e integración con la utilería en el escenario, la danza en los dúos y junto al cuerpo de baile. Todo demanda coordinación entre los tiempos: la escenografía móvil, los efectos luminosos, la música de la orquesta sinfónica y los efectos de sonido en vivo, el drama, dinamismo y mi propia visión de cómo ejecutar, imprimiéndole carácter para darle forma al Rey Julio. También como extranjero, me generaba un mayor grado de compromiso al presentarme a un público tan exigente como es el público ruso.

¿La obra sigue en cartelera?

Actualmente, la obra es parte del repertorio del Teatro Ópera y Ballet de Samara de forma vigente, por varios años, hasta que expire la licencia que dependerá del coreógrafo y de los derechos de autor. Posteriormente, formará parte de la cartelera que se presentaría ocasionalmente.

¿En qué papel se prepara actualmente?

A pesar de la crisis mundial por la Covid-19, este próximo noviembre de 2020, me vuelvo a destacar como solista en dos obras de coreógrafos rusos en el contexto del ballet neo clásico y contemporáneo. La primera obra es del coreógrafo Max Petrov con el nombre Primer concierto de Shostakovich para piano, que estrena los días 7 y 8 de noviembre, y la segunda obra es de Yury Smekalov, con el nombre Back to Life, en la cual estaré presentándome como figura principal, que estrenará el 28 de noviembre tentativamente. Ambas tendrán lugar en el Teatro Ópera y Ballet de Samara.

¿Qué privilegios tiene por ser la figura principal?

Tengo de acompañante a la prima bailarina del Teatro Ópera y Ballet de Samara, Ksenya Ovchinikova. Al ser la figura principal, realizo el estreno de la obra (ballet), soy la cara de la portada del afiche, la cara de los banners promocionales, de trípticos, programas de mano, publicidad en general, y doy entrevistas en radio y prensa.

¿Qué representa el Teatro Ópera de Samara para Rusia?

Este es uno de los más grandes teatros de ballet de Rusia, que durante la Segunda Guerra Mundial fue la base para el Teatro Bolshoi, ya que Samara fue la capital de resguardo en aquel momento.

Los turistas internacionales viajan a Rusia para ver teatro. ¿La pandemia afectó el aforo?

Sí ha afectado las presentaciones. Estuvimos tres meses en cuarentena sin entrenamiento. Luego de 6 meses tuvimos la primera presentación con El lago de los cisnes, abriendo la temporada en la cual fui demisol en la danza española, el pasado 6 de septiembre. Moscú y San Petersburgo son dos grandes ciudades cosmopolitas, conocidas a nivel mundial como las más buscadas por los turistas internacionales para ver espectáculos de ballet. El público va diariamente a las presentaciones. Todos los días hay ópera, ballet, sinfónica.

¿Cómo vivió la cuarentena?

Estuve haciendo mucho yoga y, vía Zoom, dicté clases de estiramiento y fortalecimiento a mi mamá y sus amigas, por tres meses. Me mantuve activo físicamente con ejercicios de fitness. Tejiendo mandalas y bufandas como terapia. También estuve haciendo modelaje de fotografías con mi novia, pues nos contactó un fotógrafo al que le gustó la combinación de latino y hongkonesa, y hasta tuve participación en una revista rusa de moda. Además, estoy estudiando masaje profesional, practicando en mis colegas bailarines.

¿El director y sus compañeros han aprendido algo de español con usted?

El director ya hablaba español cuando llegué a Samara, y es bueno y diferente poder conversar con alguien en español. Mis compañeros han aprendido modismos panameños conmigo. Ja, ja, ja.

¿Cuántas horas al día practica ballet?

Trabajamos 8 horas diarias que incluyen la presentación en la noche para el público. No hay tiempo para la monotonía. Ja, ja. Como parte de mi rutina, realizo entrenamientos, calentamientos, formo parte de los ensayos para los ballets del programa de temporada y, a la par, ensayo para los papeles principal y solista que estrenan en noviembre. Un ensayo puede tomar de tres horas hasta todo el día. Se trabaja lo existente y lo que se va creando nuevo. Es una fábrica de espectáculos que son obras de artes. Y eso es gratificante, lo disfruto todo, desde los ensayos, tras bastidores, el proceso de maquillaje, vestuario, el apoyo entre compañeros, camaradería, hasta la puesta en escena. No hay tiempo para el aburrimiento ni para nervios, ja, ja. Y lo mejor son los aplausos y ovaciones del público que se da cita diariamente. Eso no tiene nombre. Es realmente fascinante.