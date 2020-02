Películas para una (buena) maratón de San Valentín

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

Entre la abundante oferta de películas de amor, se pueden encontrar propuestas que rompen con los clichés del género para contar historias con las mejores evaluaciones de la crítica.

A continuación, una selección de cinco títulos románticos destacados de la reciente década, apropiados para un día como hoy, y uno extra por si queda tiempo.

•Beginners (2010). Drama romántico del director Mike Mills. Abarca el encuentro, relación y posteriores dudas entre Oliver (Ewan McGregor) y Anna (Mélanie Laurent), ambos acostumbrados a no aferrarse a los intereses románticos de turno. Juntos intentan llenar el vacío y dolor causados por sus familiares, con el temor de no saber cómo cultivar el sentimiento que comparten. En el desarrollo de la trama intervienen los recuerdos de Hal (Christopher Plummer), padre de Oliver que a sus 75 años y 40 de matrimonio, le confiesa que es homosexual. Calificación: 85/100.

• Silver Linings Playbook (2012). Historia que combina drama, comedia y romance. La protagonizan Pat (Bradley Cooper) y Tiffany (Jennifer Lawrence), dos jóvenes que intentan enfocarse en el baile como vía de escape a los problemas que les atormentan. Fue nominada a mejor película. Calificación: 92/100.

•Her (2013). Hace unos años, antes de fascinar con su Joker, Joaquin Phoenix interpretó a Theodore, un hombre deprimido que recurre a un sistema operativo dotado con tecnología de inteligencia artificial, para conversar y no sentirse solo. El vínculo con Samantha (nombre de la voz femenina del sistema futurístico) se estrecha tanto, que surge algo especial e inesperado. También fue nominada a mejor película del año. Calificación: 95/100

•Before Midnight (2013). Es el cierre de la historia de Celine (Julie Delpy) y Jesse (Ethan Hawke). Es necesario ver antes Before Sunrise (1995) y Before Sunset (2004) para tener el contexto de la odisea romántica contada con paciencia por el director Richard Linklater (el mismo de Boyhood). Estamos ante las películas de romance más reverenciadas de las recientes décadas, en las que se seduce al espectador por medio de un festín de diálogos, tan naturales como profundos, sobre vivir el momento, las parejas y el amor. Calificación (orden cronológico): 100/100, 95/100 y 98/100.

•The Big Sick (2017). Kumail y Emily se conocen y su relación avanza pese a la presión de la familia de Kumail por no compartir nacionalidad, religión o raza. Calificación: 98/100

•Bonus: Crazy Stupid Love (2011). Comedia más tradicional con toques dramáticos que conduce al espectador por los diversos derroteros del amor (entre una pareja, de padre a hijo, de un hijo a sus padres, etc.) antes de llegar a un confuso y brillante malentendido. Calificación: 79/100.