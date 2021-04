Perderse y encontrarse

CINE

Nomadland es una película que plantea la necesidad de encontrarse a uno mismo cuando sentimos que la ocasión lo amerita, ya que con ello se puede reevaluar el propósito de la vida misma.

Inicialmente basada en el libro de no ficción Nomadland: Surviving America in the 21st Century, de Jessica Bruder, esta película cuenta la historia de Fern -encarnada por la actriz Frances McDormand- quien después de la muerte de su esposo y del cierre de la compañía minera de su pueblo, tras la recesión de 2008, decide emprender una vida nueva en la carretera que la llevará por los paisajes más icónicos del oeste de los Estados Unidos.

Las nominaciones a los Premios Óscar La película de Fox Searchlight Pictures ‘Nomadland’ está nominada a seis categorías de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. Esas categorías son Mejor Película, Mejor Director para Chloé Zhao, Mejor Fotografía para Joshua James Richards, Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje y Mejor Actriz para Frances McDormand.

De esta manera, Fern se convierte en una nómada y conocerá a otras personas jóvenes y no tan jóvenes, quienes también viven en sus camionetas y experimentan el mismo estilo de vida que ella.

Lo que les une es ese sentido de libertad asociado a una vida que se sitúa fuera de los parámetros de la sociedad convencional. Fern asegura que no tiene casa, pero sí tiene un hogar, que no es lo mismo.

El elenco de la película está conformado por David Strathairn, además de un grupo de actores profesionales que vivieron en camiones en la vida real, como lo son Linda May, Swankie y Bob Wells.

Frances McDormand aseguró que la historia de Nomadland le disipó del romanticismo asociado a aquello de tomar la carretera mediante una camioneta y emprender un viaje sin rumbo fijo.

“Fue una buena cachetada de la realidad del asunto y me permitió saber exactamente por qué tanta gente se ve atraída hacia esa alternativa en términos económicos. Creo que la forma en que lo cuenta Jessica en el libro es extraordinaria”, expresó la actriz.

McDormand se siente identificada con su personaje, ya que, al igual que Fern, proviene de una familia de clase trabajadora.

Sobre la dinámica con la directora de la película Chloé Zhao, ella afirma que tiene una forma de trabajar única, que se refleja en sus películas.

McDormand dice que Zhao abordó su caracterización, al igual que la de los otros personajes, de la misma ls manera que lo hizo con los actores no profesionales. Es decir, observaba sus interacciones y los entrevistaba sobre sus vidas, creando así a los personajes que formarían parte de Nomadland.

“Creó nuestros personajes y nuestra amistad de ficción a partir de nuestras vidas reales. Eso fue todo un reto”, agregó.

Nomadland estrena en cines a partir de este jueves 15 de abril.