Pintura de Donald Trump podría venderse en $750 mil

Antes de convertirse en presidente de Estados Unidos, Donald Trump usó $10 mil de su fundación para comprar en una subasta un retrato al óleo de casi dos metros de alto de sí mismo.

La semana que viene, tendrá la oportunidad de pujar por una imagen más grande, aunque menos favorecedora: Trump Descending an Escalator (“Trump bajando una escalera mecánica”).

La pintura de 2017 de la artista de Nueva York Dana Schutz representa una figura rechoncha familiar con ojos saltones que baja por una escalera mecánica dorada. La obra es una de las obras destacadas de la subasta de arte contemporáneo del siglo XX en Phillips, que se lleva a cabo solo dos semanas antes de las elecciones estadounidenses. De aproximadamente 2.15 metros de altura y 1.82 metros de ancho, se ofrecerá en Londres el 20 de octubre, por un valor estimado de 380 mil libras a 580 mil libras (750 mil dólares).

“Dana Schutz es una de las pintoras más importantes de su generación y nunca ha rehuido temas desafiantes o candentes”, dijo Robert Manley, vicepresidente de Phillips. La obra abarca “una vertiginosa variedad de política, historia del arte y arte pop”, añadió.

La imagen representa la famosa ocasión en que Trump anunció en 2015 que se postulaba para presidente en una escalera mecánica en la Trump Tower de Nueva York.

El momento se convirtió en material para los comediantes nocturnos y en Los Simpson hicieron un cameo sobre él. También es un guiño a “Desnudo bajando una escalera”, un lienzo de 1912 de Marcel Duchamp.

Schutz, de 44 años, es conocida por sus grandes y atrevidos lienzos figurativos que reconceptualizan situaciones históricas y mundanas, a menudo agregando elementos del absurdo. Creó la obra de Trump para una recaudación de fondos en la galería Petzel en Nueva York en enero de 2017.

“Realmente no hago pinturas de súper tópicos”, dijo Schutz más tarde sobre la pintura de Trump en una entrevista con el New Yorker. “Pero quería tener ese momento de suspenso, cuando sabes que algo va a suceder y no hay nada que puedas hacer para detenerlo”.

La obra de Trump descendiendo una escalera mecánica tenía un precio de $200 mil cuando se vendió en 2017 a un coleccionista anónimo, según Petzel.

El récord de subasta de la artista es de $2.4 millones.