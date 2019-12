El poder de la poesía

La poesía es, a juicio del poeta panameño Salvador Medina Barahona, una herramienta cargada de futuro.

Según este escritor, ganador del Premio Nacional Ricardo Miró 2009 con su poemario Pasaba yo por los días, el poema es un elemento valioso en el mundo cotidiano, porque “te hace más humano, más niño, menos hipócrita. Te ayuda a tender y cruzar ciertos puentes allí donde la incomunicación dispone sus baches. Te ayuda a saltar ciertas barreras hacia la libertad”.

Esta capacitación literaria busca formar mejores poetas y mejores lectores de poesía. Salvador Medina Barahona ganó el Premio Nacional Ricardo Miró 2009 con su poemario ‘Pasaba yo por los días’.

Así mismo, este autor de seis poemarios piensa que la poesía tiene otras utilidades: “te enseña a leer y comprender un poco mejor la vida y su otra cara: la muerte. La poesía es un instante de verdad con el que celebramos el milagro de ser. El mundo cotidiano se convierte en un infierno si no tiene al arte y, sobre todo, a la poesía, matizando sus escenarios henchidos de cruda y obscena realidad”.

Para compartir ese poder que tiene la palabra cantada, Medina Barahona impartirá un seminario-taller de poesía gratuito, organizado por la Alcaldía de Panamá, a partir de hoy lunes hasta el jueves 29 de enero, en horarios de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. en el anfiteatro Gladys Vidal, en la planta baja del edificio Hatillo.

El mismo ha sido gestado y organizado por la Subgerencia de Cultura de la Alcaldía de Panamá, a cargo de la gestora cultural Alexandra Schjelderup, con los fondos del tercer lugar del Premio Municipal León A. Soto 2014, que fue declarado desierto.

¿En qué consistirá el taller?

Es un seminario-taller intensivo de 16 horas durante cuatro días consecutivos. En síntesis, se proveerá a los asistentes de herramientas teórico-prácticas para su iniciación en el perfeccionamiento de la escritura poética. Consistirá de una hora de teoría, ya que no podemos trabajar sin los conceptos básicos para escribir un poema y, con suerte, capturar en él la magia de la poesía.

Luego tendremos una de lectura dirigida, diaria, para su reflexión y discusión inmediata (cómo leer e interpretar poesía, pensamiento y poesía, teoría y juego del duende, etc.). Por último, dos horas dedicadas al taller de poemas breves escritos por los talleristas in situ, en una dinámica que he denominado “¡A soltar la muñeca!”, que estará seguida por el tamizado de los textos con la Guía de Autocorrección del poeta argentino Marcelo Di Marco.

¿Estará dirigido a algún tipo de público?

Es gratuito, abierto a todo público, pero el material a tratar tiene cierta densidad y es preferible que sean talleristas con una edad superior a los 18 años y con una franca disposición de aprendizaje. Si asistieran menores de edad, no deberán ser menores de 15, y se exige que vayan acompañados de un adulto responsable por razones de horario.

¿Qué técnicas de poesía se estarán compartiendo?

Debo dejar sentado, de inicio, que estaremos haciendo hincapié en la escritura del verso libre, con todas sus complejidades. He constatado que condiciona menos a la hora de escribir en los talleres.

El conteo silábico, la búsqueda de rimas consonantes y asonantes y otras exigencias del verso “clásico” o medido (métrica y acentos) tienden a inhibir el proceso creativo, sobre todo en un taller de tan corta duración. De modo que nos enfocaremos en el uso de figuras de construcción (hipérbaton, elipsis, pleonasmo, etc.) y figuras estilísticas (de palabras: conjunción, disyunción, anáfora, entre otras; de pensamiento: símil, antítesis, paradoja, prosopopeya, hipérbole, entre otras; y de significación: metáfora, alegoría, imagen literaria, etc.), en aras de enrumbar los impulsos creativos hacia la máxima expresión de la belleza, que es lo que, en síntesis, busca la buena literatura.

¿Qué metas se esperan lograr con este taller de poesía?

Formar mejores poetas y mejores lectores de poesía.