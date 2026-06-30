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    Distinción

    ‘Quedé en shock’: Omar Alfanno reacciona al saber que recibirá el Premio del Consejo Directivo del Latin Grammy

    La distinción fue otorgada por votación al creador de éxitos como “El Gran Varón” y “A Puro Dolor”

    Martha Vanessa Concepción
    ‘Quedé en shock’: Omar Alfanno reacciona al saber que recibirá el Premio del Consejo Directivo del Latin Grammy
    Omar Alfanno recibirá el Premio del Consejo Directivo del Latin Grammy.

    La Academia Latina de la Grabación (Latin Grammy) anunció este martes, que otorgará el Premio del Consejo Directivo al compositor, productor y cantautor panameño Omar Alfanno, quien reaccionó con emotividad ante tan alta distinción.

    El Premio del Consejo Directivo reconoce a personas que han realizado importantes aportes a la música latina y es otorgado por votación del Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación.

    La Academia explicó que este reconocimiento exalta una carrera de cinco décadas que ha transformado la música en español y lo ha consolidado internacionalmente como uno de los arquitectos definitivos de la salsa romántica. Sus composiciones, descritas por la Academia como piezas esenciales del cancionero latinoamericano, continúan conectando con múltiples generaciones alrededor del mundo.

    ‘Quedé en shock’: Omar Alfanno reacciona al saber que recibirá el Premio del Consejo Directivo del Latin Grammy
    El cantautor panameño Omar Alfanno.

    Alfanno, quien ya ostenta un Latin Grammy y forma parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, reaccionó con profunda emoción al enterarse de la distinción.

    “Cuando recibí la llamada de don Manuel Abut (CEO del Latin Grammy), donde me informaba que yo había sido elegido para recibir el premio del Consejo Directivo de la Academia, quedé completamente en shock”, admitió el artista.

    “Sinceramente fue algo muy, muy hermoso, porque es un premio que se agradece a la Academia. Ese premio significa para mí, en cierta manera, como la culminación de una carrera que este año está cumpliendo 50 años”, señaló Alfanno.

    El cantautor adelantó que, lejos de ser un retiro, esta distinción abre una nueva etapa colmada de retos y fronteras por cruzar en la industria.

    ‘Quedé en shock’: Omar Alfanno reacciona al saber que recibirá el Premio del Consejo Directivo del Latin Grammy
    Los Latin Grammy se entregarán el 9 de noviembre en Las Vegas. Archivo

    Al rememorar sus inicios, Alfanno evocó con nostalgia el momento en que dejó suelo panameño para internacionalizar su talento.

    Describió su trayectoria como un camino exigente pero gratificante, guiado por canciones que “viajaron en las alas de la inspiración”.

    Asimismo, extendió un agradecimiento público a Dios, a su familia y a las grandes figuras de la música latina que tuvieron la deferencia de confiar en sus letras e interpretar himnos mundiales de su autoría, tales como Amores Como el Nuestro y El Gran Varón.

    Además de su faceta como creador de éxitos, Alfanno también es reconocido por su rol como Embajador Cultural de Panamá.

    La ceremonia oficial de entrega se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre en Las Vegas, Nevada y entre las Premiaciones Especiales, además de Alfanno, también serán distinguidos Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta, con el Premio a la Excelencia Musical.

    Martha Vanessa Concepción

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