¿Quiénes se llevarán los premios a casa?

PREDICCIONES

Drama. La categoría de mejor drama debe recaer en esa clase maestra sobre la violencia urbana que es El irlandés. La única película que podría fastidiar la fiesta al maestro Martin Scorsese es Marriage Story, un estudio preciso y modesto sobre cómo termina la felicidad conyugal entre un director de teatro y una actriz.

Actor. El aparte de mejor actor dramático es una lucha reñida entre Joaquin Phoenix por mostrarnos por qué algunos seres humanos terminan convirtiéndose en villanos en Joker, y Adam Driver, quien en Marriage Story encarna a un egocéntrico buen papá que ve cómo su estabilidad acaba cuando su esposa le pide el divorcio.

Actriz. La mejor actriz dramática será para Renée Zellweger por su sentida versión de la dura vida, dentro y fuera de los sets de grabación, de Judy Garland en Judy. Será su cuarto Globo de Oro.

Comedia. Las dos favoritas para quedarse con la categoría de mejor comedia o musical son bastantes distintas entre sí. Por un lado, está Once Upon a Time in Hollywood, la personal visión del director Quentin Tarantino sobre cómo era vivir, trabajar y morir en la Meca del Cine durante los años de 1960. Por otro, la que le puede poner un freno es la sátira Jojo Rabbit, un hermoso manifiesto a favor de la solidaridad, la amistad y la tolerancia ambientado durante la Segunda Guerra Mundial y firmado por Taika Waititi a partir de una novela de Christine Leunens.

Actor. Los premios para intérpretes en comedia o musical es otra contienda de lo más cerrada. Es una disputa entre una antigua estrella del arte de la risa como es Eddie Murphy por Dolemite Is My Name y una figura en ascenso como Taron Egerton por Rocketman. La balanza puede favorecer a Murphy.

La que debe quedarse con el Globo de Oro como mejor actriz en una comedia o musical es Awkwafina por The Farewell.

Director. Mejor director es una lucha de máscara contra cabellera entre un veterano detrás de las cámaras como es Martin Scorsese y un Quentin Tarantino que en poco tiempo ya merece ser calificado como leyenda en su oficio de narrador audiovisual.

Película animada. Será para esa proeza narrativa que es Toy Story 4, una de las más entretenidas y profundas sagas hechas en Estados Unidos.