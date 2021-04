Reabren caso de Roman Polanski

Polonia volvió a abrir el proceso de extradición a Estados Unidos del cineasta franco-polaco Roman Polanski, acusado de haber violado a una menor en 1977, anunció el ministro de Justicia, el conservador Zbigniew Ziobro.

El ministro indicó que impugnará ante el Tribunal Supremo “la decisión del tribunal de Cracovia de no extraditar a Estados Unidos a Polanski , acusado de un crimen cruel contra una menor, la violación de una menor”, dijo en la radio pública.

El recurso fue introducido la semana pasada a la Corte suprema (que reemplaza en Polonia la Corte de casación) y esta debería tomar una decisión final en audiencia pública en el mes de agosto, indicó uno de sus portavoces, Krzysztof Michalowski.

“De aquí a esa fecha, la decisión de la Corte de apelaciones de Cracovia sigue en vigor y Roman Polanski puede estar en Polonia” sin riesgo de ser detenido, precisó.

La fecha de la audiencia será anunciada desde el mes de junio. “Para nosotros no es una sorpresa”, dijo Jerzy Stachowicz, uno de los abogados del director. “Nos lo esperábamos. El señor Ziobro ya había dicho hace un tiempo que lo haría. Por el momento no podemos hacer comentarios, ya que no sabemos si ya lo hizo o si lo hará”, agregó el jurista.

El tribunal de Cracovia rechazó el pasado 30 de octubre extraditar a Roman Polanski y la fiscalía de esa ciudad renunció a apelar la decisión. Esta iniciativa parece inscribirse en la orientación general del gobierno conservador de Derecho y Justicia (PiS) que declara estar realizando una obra de saneamiento del país, tomando por objetivo a las élites liberales.

Polanski no está en Polonia, precisó su abogado. Polanski, que vive en Francia con su esposa, la actriz Emmanuelle Seigner, viaja con frecuencia a Polonia, y nunca regresó a Estados Unidos, ni siquiera para recibir el Óscar para el mejor director en 2003 por El Pianista.