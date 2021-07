Ser agentes de cambio

El Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC), versión 2021, ya comenzó a buscar sus nuevas caras.

El LLAC es una iniciativa de formación que es co-organizada por el Canal de Panamá y Jóvenes Unidos por la Educación, con el respaldo de Banesco, la Fundación Sus Buenos Vecinos de Banco General y la colaboración de la iniciativa Sumarse, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Knowledge Group, ETC Iberoamérica, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá y el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional.

Si usted o un familiar o amigo suyo tiene entre 15 y 24 años, puede aplicar para ser uno de los 200 jóvenes del país que participarán de este taller, que este año estará centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la Organización de Naciones Unidas.

Formación integral. Valores y tecnología El Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana comprende una serie de actividades de formación para los jóvenes, no sólo en el uso de la conectividad para generar soluciones sino en la necesidad de un liderazgo ético que pueda responder a los retos que se presentan, especialmente después del paso de la pandemia por el país, en observación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las inscripciones —que se harán a través del sitio web www.micanaldepanama.com/incidencia-ciudadana— estarán abiertas hasta el 7 de agosto, y los seleccionados serán anunciados el 19 de agosto. El inicio de clases será el próximo 28 de agosto.

Los participantes del LLAC recibirán formación de competencias duras y blandas, y tendrán contenidos distribuidos en cuatro pilares: políticas públicas, ciudadanía e incidencia, herramientas para lograr la incidencia, y diseño y ejecución de proyectos virtuales o con distanciamiento social.

El programa es gratuito, con metodología a distancia y será llevado a cabo en una plataforma que será facilitada a los participantes que resulten seleccionados.

Impacto comunitario

Nivia Rossana Castrellón, su coordinadora general, dice que el LLAC supone la facilitación y creación de una plataforma de convergencia juvenil nacional e internacional —ya que desde 2020 se recibieron estudiantes extranjeros—, con el propósito de trascender y hacer una lista de los problemas que afronta el país y enfocar la perspectiva en los retos y las políticas públicas del presente para que los jóvenes, a su vez, tengan la capacidad de hacer propuestas ciudadanas e incidir en la agenda nacional; además de tener la capacidad de realizar proyectos de campo para transformar esas políticas en realidad y articular programas desde y hacia las comunidades, con beneficiarios directos e indirectos en todo el país.

“La forma en cómo hemos desarrollado el LLAC 2020 en medio de la pandemia demuestra la resiliencia de la juventud panameña y de los expositores, panelistas y organizadores”, expresó.

Ericka Núñez, quién participó en el Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana (LLIC) 2019, cofundó junto con sus compañeros Christian Castro, Aarón Almanza, Ersilié Chen, Celeste Flores, Vivian Álvarez y Elvia Domínguez el proyecto Préndelo Panamá, que utiliza la programación neurolinguística como estrategia de aprendizaje para alcanzar el máximo potencial individual, según las inteligencias múltiples de los alumnos, en el área lógico-matemática.

“Nuestro sistema educativo se basa en enseñarnos y en no tener un aprendizaje significativo. Por ejemplo, un profesor cree que es el mejor por dejar atrás a la mitad del salón, cuando si bien debe ser bueno en lo que hace, no es un buen profesor, porque si tu salón de clases no entiende, el problema eres tú”, opinó Núñez.

Luego de tres años de trabajo, el proyecto que inició en el LLIC 2019 es uno de los seis escogidos de todo el mundo para formar parte de The Resolution Project —un grupo de jóvenes que trabaja en la creación de una generación de jóvenes socialmente responsables— en 2021.

En 2019, implementaron exitosamente un plan piloto en la Escuela República de El Salvador ubicada en Las Mañanitas, con un 18% de mejora en el rendimiento de niños de quinto grado.

En plena pandemia, en 2020, atendieron a adolescentes de noveno grado del país, logrando un 8% de mejora, y en 2021, en alianza con los proyectos Dame Un Chance y Nan Gana realizaron el primer “verano de oportunidades” dirigido a jóvenes mujeres privadas de libertad del país, logrando un 12% de mejora en sus conocimientos básicos de matemáticas.

Debbie Bezalel creó junto a sus compañeros Ana María Carvajal, Sarah Víquez, Marvin Mojica, Yamileth Villalaz y Maurielka White, el movimiento Amigos en Movimiento por la Biodiversidad e Incidencia Ambiental (Ambia), que busca brindar educación ambiental de forma virtual en áreas de difícil acceso que padecen de la brecha digital.

Ellos lograron impactar en las comunidades de El Cristo en Olá, provincia de Coclé, y en Ancón, en la provincia de Panamá. En la comunidad de Olá lograron que el 90% de los niños mejorara sus conocimientos ambientales.