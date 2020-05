La última palabra

A este gigante de la humanidad, lo reverenciamos a 16 mil kilómetros de distancia de su pago, Kirti Mandir (Porbandar, litoral occidental inidio), 150 años y poco de su natalicio. A Mohandas Karamchand Gandhi lo homenajeamos desde hace décadas en las ciudades de Panamá (Plaza 5 de Mayo y La Colina) y David.

Él, como pocos, resumió el desvelo, sufrimiento, utopía y alegría interior del ser humano, en un planeta, entonces, a finales del siglo XIX y principios del XX, marcado por turbulencias y preocupaciones, que nos siguen asediando en este amanecer del siglo XXI.

De su patria india, emerge un ser excepcional, un modelo a seguir en pro de una humanidad digna. Sus principios, madurados en la acción, han sido y son plataforma para emprender gestas pacíficas y para aspirar y delinear una vida mejor soñada hasta en los parajes más recónditos y en las facetas más variadas, desde la política, pasando por la religión y la defensa del patrimonio ambiental. Su genio, su gran espiritualidad y su talento se inspiraron en el caudal ético y humanista de Ruskin, Tolstói, Thoreau, los Evangelios y tradiciones religiosas de la India.

En la construcción de su ideario, fuente crucial fue aquel ‘bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos’, que, desde niños, conocemos: El sermón de la montaña. En medio de la lucha pacífica por desatar a su patria del colonialismo inglés, le expresaría al virrey británico, Lord Irwin: “Cuando su país y el mío sigan las enseñanzas del sermón de la montaña, se habrán resuelto todos nuestros problemas y los del mundo”. Política y principios deben ir de la mano. Son dos caras de la misma moneda. Con su vida, obra y acción, demostró que los ciudadanos pueden dedicarse, con honradez y sin violencia, a la política. La política y la ética son indivisibles. Debe propugnarse, ante todo, la verdad: sustentada en los valores acumulados o aquellos conocidos, que son perennes, y que sobrepasan las eras y tecnologías ideadas por el ser humano. 1893. Abogado de 24 años. Incidente cambia su vida. Está registrado en un filme biográfico (1982), que me marcó. Producido y dirigido por Richard Attenborough, con Ben Kingsley, en el papel de Mahatma Gandhi.

En Sudáfrica, es expulsado de un tren por ser un indio. A pesar de tener un billete de primera clase. Comienza una campaña de protesta no violenta por los derechos de los indios residentes en aquella tierra. Después de arrestos y atención internacional, el gobierno cede el reconocimiento de derechos para los indios.

Descubre en el texto Unto this last, de Ruskin, el valor de la verdad, que marcará su vida y su campaña por la independencia de su nación. Es un crítico del sectarismo y promotor de la unidad. “Nunca desperdicié ocasión alguna para superar los obstáculos que se interponían en el camino de la unidad”, expresa en su autobiografía La historia de mis experimentos con la verdad. “Las creencias difieren y cada una es la suprema para quien cree en ella”.

Dejó para la humanidad una epopeya de principios y valores: la no violencia, una vida sin ofensa; la verdad, así sea difícil hallarla, esa realidad tal cual es, sin maquillaje, como la presente posverdad; la riqueza material es solo para lograr un fin, una buena vida; el trabajo, dignificante; ecumenismo, el respeto a las religiones, tolerarlas aunque no sean las nuestras, y el amor al terruño.

El autor es docente, periodista y filólogo