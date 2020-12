‘Sí, Acepto’, la lucha por los derechos

LGBTIQ+

La campaña ‘Sí, Acepto’, liderada por Fundación Iguales con el apoyo de Naciones Unidas y otras organizaciones panameñas, busca crear conciencia sobre la igualdad de derechos de las personas LGBTIQ+. Particularmente, se trata sobre la aceptación del matrimonio civil entre personas del mismo sexo en Panamá.

De momento, la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente fallar en dos casos particulares, de parejas de panameños casadas en el exterior que buscan el reconocimiento de su matrimonio en Panamá.

Ulises Guelfi, director de operaciones de la campaña, junto a Ariann Yanis, una madre de dos hombres homosexuales, contaron a La Prensa el objetivo de la campaña y su experiencia trabajando de cerca en pro de la concienciación.

¿Cómo nace la campaña y cuál es su principal objetivo?

Ulises: La idea nació hace más o menos dos años. ‘Sí, Acepto’ es una campaña que promueve los valores de la familia panameña. La idea es sensibilizar a las personas sobre el matrimonio civil de parejas del mismo sexo. La campaña cuenta historias reales de familias panameñas unidas por el amor que tienen y el anhelo de que familiares homosexuales tengan la posibilidad del matrimonio civil.

Los que cuentan sus historias de aceptación son realmente los padres, los amigos, primos, quienes están a su alrededor.

La campaña hace mucho énfasis en el matrimonio civil. ¿Por qué?

Ulises: Las parejas del mismo sexo no buscan casarse por la iglesia si no simplemente casarse frente a un notario. Hacemos mucho énfasis dentro de la campaña en ese mensaje porque a veces las personas confunden este término y creemos importante hacer esa separación. Hay parejas hoy en día que están desprotegidas, tanto ellas como sus hijos, ante el Estado. Por eso se busca la igualdad de derechos para que en un momento clave se encuentren en igualdad ante la ley.

¿Cúal ha sido su experiencia dentro de la comunidad y cómo llega a apoyar la campaña ‘Sí, Acepto’?

Ariann: Yo tengo tres hijos, dos de ellos son homosexuales. Yo soy una madre jóven y nunca pasé ese duelo que pasan otras madres al enterarme. Crecí educada que la aceptación a los demás, la tolerancia y el respeto son importantes. Eso mismo he tratado de inculcarle a mis hijos. Les enseñé a aceptarse a ellos mismos primero. Que cuando se miraran en un espejo amaran lo que vieran.

Llevo años trabajando dentro de la organización PFLAG Panamá, por lo cual decidí apoyar esta campaña. Siempre he querido entender a mis hijos, empaparme de su realidad. A lo largo de mi vida como madre no he apoyado solo a mis hijos si no también a otros familiares que tal vez no tienen esa aceptación en sus hogares. Por eso creo que es tan importante sensibilizar a las familias.

Hemos visto en otros países de la región cómo el tema del matrimonio igualitario se vuelve político, como por ejemplo en Costa Rica. Aún no hemos visto eso pasar en Panamá pero es una posibilidad.

¿Es una de sus metas? ¿Cómo ven desde la campaña esta posibilidad?

Ulises: Definitivamente se ha pensado pero no es la finalidad que tiene la campaña. A corto plazo queremos sensibilizar a la población, que se hable de estos temas. No es una campaña con intenciones políticas ni queremos introducir una agenda legislativa bajo ningún medio.

Cuando esta campaña se dio en Costa Rica el matrimonio igualitario ya estaba aprobado e iba a ser ley. En Panamá estamos empezando un poco más atrás. Por eso tenemos que hacer ese trabajo, para que se hable de este tema.

Dado que lleva años dentro de la comunidad como madre aliada, ¿ha visto un cambio en la forma en la que se habla de estos temas?

Ariann: Las nuevas generaciones lo ven de una forma distinta. Hay un cambio que se está dando de una forma progresiva. Esto era completamente impensable hace unos años. Hemos recibido mensajes de personas que jamás pensaron ver una campaña donde familias enteras salen en medios masivos apoyando a sus hijos o hijas homosexuales.

Yo vivo con mi papá, que es un señor mayor y el trabajo de conversión ha sido lento. A veces aún es difícil pero sí se puede cambiar la forma de pensar. Yo siento que sí lo voy a ver hecho una realidad para mis hijos y para las generaciones futuras. Yo quiero un mundo mejor para mis hijos y para mis futuros nietos. Quiero un mundo mejor para todos, basado en amor.

¿Qué significaría un éxito para la campaña de ‘Sí, Acepto’?

Ulises: Creo que si al final de esta campaña en medios masivos más familias se vieran reflejadas en las historias sería un éxito. Que estas familias sepan que no están solas, que muchas familias pasan por estas conversiones y que todo se hace a través del amor.

Ariann: Mi logro como mamá sería que todas las madres del país logren aceptar a sus hijos como son. Tu hijo o hija va a serlo hasta el fin de los días. El logro sería que nos aceptemos los unos y los otros.