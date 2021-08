‘Si yo fuera ministra de Educación, los boto a todos’

Previo a su vigente exposición en Cuenca, España, la artista panameña Olga Sinclair —que reside hace tres años en Madrid— visitó su amado Panamá, pero esta vez con algo de tristeza, pues uno de los motivos de su viaje fue ver el estado en que los ladrones dejaron el edificio de la Fundación Olga Sinclair que desde hace 11 años provee un espacio cultural a los niños de San Felipe.

La artista, que recientemente inauguró la exposición ‘La alegría de pintar’ (hasta el 26 de septiembre), en el Centro de Arte Contemporáneo de la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, contó sobre la feria de arte latinoamericano que está organizando en Madrid, habló de la corrupción que demerita al país internacionalmente, y los planes que tiene para no dejar a “sus niños” desamparados en materia de arte.

¿De qué obras consta la exposición en Cuenca?

Como varios cuadros de la exposición de Valencia fueron vendidos a California, Panamá y Jordania, le incorporé a la muestra obras abstractas de tres metros de alto con una paleta más intensa. Algunos cuadros de la exposición tienen un complejo de rojos muy fuerte sobre lino virgen, y la verdad el efecto visual es muy alentador porque me catalogan como una artista caribeña sofisticada con buen manejo del color y el gestualismo de las formas. Las obras están colgadas en un museo moderno dentro de una especie de convento del 1,400, una estructura preciosa con paredes antiquísimas.

¿Cómo recibió Valencia la obra de una artista panameña?

El gobierno de Valencia me honró porque invirtieron un capital importante para que la sala del Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad estuviera colmada de obras mías, siete de ellas de 2 mts por 2 mts. Me agradó que en la pandemia los programas culturales en España siguieran adelante. Aunque con aforos limitados, las exposiciones continuaron su programación. Al inicio, hubo cuarentena, lo que me significó no poder ir al estudio, entonces trabajé con materiales que tenía en casa como papel Fabriano, y experimenté pintando con café, vino tinto, vino blanco, té de manzanilla y aceite de freír corderos. Salieron unas cosas interesantísimas, y pensé en los tiempos cuando los artistas creaban con aceites las pinturas al óleo, menjurjes químicos para producir esos azules de Prusia y otras bellezas de colores.

¿Qué planes vienen después de Cuenca?

Tuve el honor de que la fundación Carlos de Amberes me premiara junto a dos maestros españoles, Rafael Canogar y Luis Feito, recientemente fallecido, y la tercera fui yo. Ellos pertenecen al grupo El paso [de mayor relevancia en la vanguardia española de posguerra]. Ahora, Abraham Benzadón, presidente de la junta directiva de la Casa de Amberes me ha pedido que lidere una feria de arte latinoamericano que incluya galerías desde Canadá hasta Argentina. Serían 15 galerías seleccionadas para ese evento, con paredes de 10 metros para las obras, con la antesala de una obra de Rubens de tres metros colgada en la sala principal. De Panamá estará Yaco García Arte Latinoamericano. Propondremos otras galerías de Panamá, pero el nivel de calidad lo evalúan ellos. Será a comienzos de 2022. Además, firmé un acuerdo con un consorcio catalan llamado Reial Cercle Artístic de Barcelona, quienes llevarán mi obra.

¿Qué ocurrió en la Fundación Olga Sinclair?

El edificio estuvo cerrado durante la pandemia, entonces los aguaceros y el clima produjeron filtraciones y averías en el techo que casi acabaron con el edificio adentro. Se dañaron muchos materiales y muebles. Mantener un edificio de cuatro plantas es muy costoso. Lo hemos ido desalojando, y por eso vine a Panamá. Hemos donado escritorios, sillas, tableros, computadoras y materiales a un par de colegios del barrio de San Felipe. Desafortunadamente, en los meses de cuarentena y pandemia nos robaron tres veces más, y me duele que el público no aprecie, porque la fundación es un establecimiento que ha dado servicio para compartir conocimientos de arte y cultura a los niños. Me duele, porque nos robaron muchas computadoras y aires acondicionados, si nos los hubieran pedido, los hubiéramos donado. Junto a la gran mecenas de la fundación, que es mi amiga Linda Hothem de San Francisco, California, tomamos la decisión de vender el edificio, lo hemos cerrado, pero ella me ha dicho que el capital se va a utilizar para los futuros talleres que se hagan en Panamá.

¿Cerrará la Fundación Olga Sinclair?

No. durante la pandemia estuvimos dando clases dos veces a la semana de manera virtual a alrededor de 450 jóvenes y niños que siempre se juntan en la clase online por instagram. En Madrid recibo decenas de mensajes de los abuelos y padres de familia agradeciendo esas horas de clases virtuales dictadas por el profesor Gustavo Polanco. Pronto regresaremos a las clases diarias virtuales.

¿Qué otros mensajes de Panamá le llegan a España?

Lamentablemente, lo digo con muchísima vergüenza, las noticias de corrupción en Panamá son tan devastadoras que lloro por mi Panamá. La asamblea legislativa panameña es una de las más corruptas de América Latina. En Europa un diputado jamás podría ser dueño de una piquera de taxis, jamás podría tener un doble salario. En España el Ministerio de Cultura hizo en pandemia eventos virtuales, conciertos y exposiciones, nunca nos limitaron a poder gozar del teatro y la danza. En mi querido Panamá el Ministerio de Cultura cree que lo está haciendo muy bien y son una vergüenza, porque lo único que hizo el ministro de Cultura durante la pandemia fue hacer tik toks de bailecitos ¿A dónde está nuestro haber cultural? En vez de empoderar a los artistas. Me agota que Panamá no se quite esa venda y empecemos a soñar en grande, que los gobiernos empiecen a invertir en educación, que es la base de todo. Y para colmo, Panamá fue catalogado entre los peores países en manejo de las clases virtuales, sin internet en los pueblos, sin computadoras, los niños se iban a los cerros con un celular por una señal. Panamá es el país donde menos se ha asistido a las aulas. Los profesores tampoco querían regresar, si yo fuera ministra de Educación los boto a todos y traigo profesores franceses, británicos, españoles, argentinos, canadienses, para que los niños aprendan idiomas. El mundo allá afuera, a pesar de la pandemia, va a mucha velocidad. Mientras, aquí, las mentes estancadas están pensando ‘qué hay para mí’, ‘qué me puedo robar’.

Yo seguiré velando por los niños de Panamá, estamos creando alianzas con artistas de otros países para darles clases online diarias a través de la Fundación Olga Sinclair, porque la fundación es como una gaviota en el cielo que está haciendo sombra para poder seguir adelante.