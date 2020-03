¿Son eficaces las mascarillas fabricadas en casa?

SALUD

¿Es preferible llevar una mascarilla casera a no cubrirse el rostro? Pese a que no se disponen de datos científicos, algunos médicos defienden esta opción, sobre todo para evitar contagiar a los demás cuando se está enfermo de la Covid-19.

“Mucha gente piensa que llevando una mascarilla se protege de un contagio, mientras que en realidad esto permite reducir las fuentes de transmisión”, dijo el doctor KK Cheng, especialista en salud pública de la Universidad de Birmingham.

La autoprotección “funciona si todo el mundo lleva una y en este caso, una mascarilla muy básica basta, puesto que un retazo de tela puede bloquear” las gotitas de saliva que proyecte un enfermo, añade. “No es infalible, pero es mejor que nada”.

En el caso del coronavirus, esta medida es todavía más importante puesto que muchas personas son asintomáticas y lo transmiten sin saberlo, recuerda Cheng.

Pero, a la vez, faltan datos científicos que demuestren su eficacia. “No sabemos muy bien si las mascarillas caseras reducen la transmisión, se ha investigado muy poco al respecto”, indica el doctor Benjamin Cowling, epidemiólogo en la Universidad de Hong Kong.

Los médicos recuerdan además que su uso no debe hacer que se dejen de lado las medidas barrera, como el lavado de manos.El hecho de que muchos países europeos estimaran que el porte generalizado de mascarilla no era necesario tras el estallido de la pandemia sorprendió en Asia. “El gran error en Estados Unidos y Europa es que la gente no lleva mascarillas”, declaró el jefe del Centro chino de Control y Prevención de Enfermedades, Gao Fu, en una entrevista en la revista Science.

En los últimos días, varios países de Europa cambiaron su posición oficial: en Eslovenia y República checa es obligatorio llevarlas.