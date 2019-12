Taquilla 2019 de héroes y animación

CINE

Ver la lista de las películas más taquilleras del año genera una sensación de déjà vu, con Avengers: Endgame (2019) como sucesora de Avengers: Infinity War (2018) en la cima del ranking anual detallado en www.boxofficemojo.com, portal especializado en el rendimiento financiero de las producciones cinematográficas.

También, el año que se agota fue dominado, hablando de cine, por los títulos basados en las historietas de Marvel y DC Comics con 4 de 10: Spider-Man: Far from Home (1,131 millones de dólares), la debutante Captain Marvel (1,128 millones de dólares) y la muy elogiada Joker (1,062 millones de dólares), además de Avengers: Endgame que se convirtió en la producción más lucrativa de la historia del cine con 2,797 millones de dólares, dejando atrás el reinado de una década de Avatar (2009) gracias a sus 2,743 millones de dólares.

Endgame, que sirvió de colofón para la saga cinematográfica que Marvel Studios empezó en 2008 con Iron Man, logró el 30% de sus ingresos (858 millones 373 mil dólares) en el mercado norteamericano, y el 70% (1,939 millones de dólares) en el resto de los países.

Animación y ‘live action’

Las historias animadas también mantuvieron su idilio con los espectadores en 2019 con secuelas de sagas consagradas como Frozen 2 (1,119 millones de dólares) y Toy Story 4 (1,073 millones de dólares), además de la sorpresa Ne Zha, una producción china que cuenta la historia de Nezha, figura mitológica de la Dinastía Ming, según recoge la novela La investidura de los dioses. El 99.5% de su boletería (696 millones 852 mil dólares) la obtuvo en su “tierra natal”, China, según www.boxofficemojo.com.

Al cine animado se pueden sumar The Lion King y Aladdin, que volvieron a las salas de proyección en formato live action (que mezcla el trabajo de actores de carne y hueso con personajes del arte animado).

The Lion King facturó 1,656 millones de dólares (segundo lugar en el ranking taquillero del año) y Aladdin 1,050 millones de dólares.

El filme de acción Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (758 millones 910 mil dólares) completa el grupo de las 10 películas más lucrativas de 2019, a la espera de lo que pueda hacer en las siguientes semanas la recién estrenada Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, que desde el 20 de diciembre ha sumado 517 millones 109 mil dólares, monto que la ubica en el puesto 13 de taquilla del año.

Otros títulos comerciales como How to Train Your Dragon: The Hidden World (520 millones de dólares), Maleficent: Mistress of Evil (489 millones de dólares), It Chapter Two (472 millones de dólares), Pokémon Detective Pikachu (431 millones de dólares) y The Secret Life of Pets 2 (429 millones de dólares) figuran entre las 20 historias más rentables del año.