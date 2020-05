Teatro de Shakespeare, amenazado por la cuarentena

TEATRO

El Teatro The Globe, réplica del teatro al aire libre de Shakespeare, situado en Londres, anunció que quizá no sobreviva al confinamiento impuesto a causa de la epidemia de coronavirus si el gobierno no le ayuda.

El teatro, que también ejerce labores de investigación en el campo de la dramaturgia, declaró en un documento enviado a una comisión parlamentaria que el confinamiento nacional instaurado desde finales de marzo “fue financieramente devastador” y que “incluso podría resultar fatal”.

Su cierre definitivo sería “una tragedia para las artes, para la herencia del escritor inglés más famoso, pero también para el país”.

El teatro es una réplica de otro, de 1559, en el que trabajaba William Shakespeare. Fue construido en 1997 en la margen sur del Támesis, cerca de donde estaba situado el original. Más de 1 millón de personas lo visitan cada año.