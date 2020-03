Tiempo de coronavirus

La última palabra

La conciencia ciudadana y la prevención son fundamentales para contener la epidemia galopando en pandemia. +Desarrollar buenos hábitos higiénicos de forma permanente y regular. +Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para prevenir la propagación del coronavirus, hay que: *lavarse las manos con regularidad (con agua y jabòn);*cubrir la boca y la nariz cuando se tose o estornuda; *evitar el contacto con personas que tengan síntomas de problemas respiratorios, *evitar el contacto sin protección con animales salvajes o de granja.*No estar tocándose la cara. Para personas no infestadas, no es recomendable el uso de cubrebocas, porque existe la tendencia, al portarlo, tocarse más el rostro. *Si a la persona se le ha diagnosticado ser portador del virus, sí es preferible el uso del cubrebocas. *Se trasmite por las gotas o secreciones (cuando se tose o se estornuda) que pueden caer en superficies, como mesas y sillas, y ser recogidas por las manos, y llevadas a la nariz, ojos y boca, por donde ingresa el virus al organismo. Si enferma, no salir de casa, reposar y seguir el tratamiento.

La familia del coronavirus, bautizado Covid-19, es de aquella que procede el Sars, que surgió hace casi dos décadas, y del resfriado común. Es menos mortal que el Sars, aunque más transmisible de humano a humano. Por las gotas o secreciones (boca, nariz) de una persona que esté cercana. Ese contagio puede ser directo o indirecto a través de las manos que han entrado en contacto con estas gotas. La transmisión es limitada en casos de personas no contagiadas en el periodo de incubación. Se ha presentado en casos aislados. En superficies, existe el riesgo de transmitir esas gotas con manos y llevarlas al frotarse la nariz, boca u ojos. En la provincia china de Wuhan han comenzado a desmontar hospitales portátiles porque ya han dado de alta a casi la mitad de los pacientes. Y en toda China, casi la mitad de los infestados se ha recuperado.

Covid-19 se presenta como gripe fuerte. El 80% de los infestados sin problema se recupera. Es como un resfriado. El 15% tiene problemas. A la semana, se le presenta una neumonía y puede requerir de hospitalización. El grupo vulnerable es del 5% de los contagiados, que están en el grupo de riesgo de muerte. El virus se asocia a enfermedades cardiacas, vih, diabetes, cáncer y otras, y ataca los pulmones. Hay que aprender a toser y estornudar de una manera segura para que las partículas de moco no se esparzan alrededor. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU han recomendado a los empleadores adelantar el trabajo desde casa, especialmente si tienen fiebre o signos de problemas respiratorios. El teletrabajo opción promovida por empresas en España. Los sistemas de transporte público crean el entorno perfecto para la transmisión de virus. Se cree que los virus se propagan principalmente cuando las gotas de fluido corporal aterrizan en superficies compartidas después de que alguien tosa o estornude. Qué tan letal es el covid-19 y otras 5 preguntas clave sobre el brote que surgió en China. Desde Corea del Sur a Italia e Irán, los gobiernos han ordenado la limpieza masiva de superficies dentro de trenes, autobuses y estaciones.Los eventos que atraen a grandes multitudes son lugares claros de posible contagio y ya se están viendo afectados por el nuevo coronavirus.

El autor es docente y periodista