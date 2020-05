¿Trabajar desde casa para siempre?

TECNOLOGÍA

El movimiento por el trabajo desde el hogar está ganando fuerza en Silicon Valley a medida que una serie de empresas, grandes y pequeñas, adoptan políticas de trabajo remoto más allá de la pandemia.

Pero incluso cuando algunos ejecutivos elogian sus virtudes, otros líderes de la tecnología no están tan seguros, lo que abre una brecha creciente sobre el futuro del trabajo.

Teletrabajo El mundo lleva solo unos meses de este experimento masivo de trabajo a distancia. Los beneficios iniciales de productividad pueden disiparse y, con el tiempo, pueden aparecer consecuencias negativas significativas. Es mejor no apresurarse a tomar decisiones drásticas, indican los analistas.

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que su compañía comenzará a permitir que algunos empleados existentes trabajen desde sus hogares de forma permanente. Dijo que Facebook también “abrirá gran cantidad de vacantes de trabajo remoto” para puestos de ingeniería en áreas donde no tiene una oficina y dijo que hasta 50% de los empleados de la compañía podrían trabajar de forma remota en 10 años.

De manera similar, el director ejecutivo de Shopify Inc., Tobi Lutke, dijo que su compañía de software de comercio electrónico permitirá a sus empleados trabajar desde sus casas indefinidamente y agregó que espera que la mayoría de su personal trabaje de manera remota en el futuro.

Las dos compañías se unen a Twitter, que dijo la semana pasada que también permitirá a sus empleados trabajar desde sus hogares como una práctica habitual.

No todos en del sector de la tecnología lo comparten. El director ejecutivo de Take-Two Interactive Software Inc., Strauss Zelnick, dijo en una teleconferencia con inversionistas esta semana que cree que cuanto más tiempo se vea obligado a trabajar desde su casa, más difícil sera tener una gran productividad sostenida, y agregó que “no hay sustituto para la colaboración entre las personas y la conexión”. Por su parte, el director ejecutivo de Microsoft Corp., Satya Nadella, expresó su preocupación –en una entrevista con el New York Times la semana pasada– de que las primeras métricas positivas de productividad del trabajo remoto pueden enmascarar deficiencias subyacentes, en términos de gestión y tutoría de los empleados. También expresó su preocupación por posibles problemas de agotamiento y salud mental.