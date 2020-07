Un Bansky es borrado tras ser considerado un simple grafiti

CULTURA

Para incitar el uso de la mascarilla durante la pandemia, Banksy pintó recientemente varias ratas en el metro de Londres. Pero los equipos de limpieza las borraron sin saber que se trataba de una obra del famoso artista urbano británico, informó la BBC.

Banksy publicó el martes en su cuenta Instagram un video en el que se ve a un hombre con un traje de protección blanco, máscara y gafas, que podría ser el artista, dibujando ratas -su animal fetiche- en el metro.

La efímera obra del artista, cuya identidad se desconoce, se llamaba “Si no llevas máscara, no has entendido nada”.

En el video se ve parte de la creación, con un rata que estornuda y otra que tiene una máscara en el hocico.

Según la BBC, cuando la obra fue revelada en Instagram, ya había sido borrada por los equipos de mantenimiento de Transport for London, el operador de los transportes públicos de la capital británica, que “ignoraban” que se trataba de un Banksy.

“Fue tratada como cualquier otro grafiti en la red”, indicó una fuente de Transport for London a la cadena pública. “El trabajo de los equipos de limpieza es tratar de que la red esté limpia, sobre todo en el contexto actual”.

Contactado por la AFP, Transport for London señaló que “la obra fue retirada hace unos días conforme a nuestra política estricta antigrafiti”.

“Nos gustaría brindar a Banksy la oportunidad de realizar una nueva versión de su mensaje para nuestros clientes en un lugar apropiado”, agregó un portavoz de la empresa.