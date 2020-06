Un espacio para ‘sanar’ del ‘bullying’

ACOSO JUVENIL

Cuéntanos tu historia es una iniciativa digital que ofrece un nuevo espacio seguro para que cualquier persona que haya sido víctima o parte de un caso de bullying, pueda compartir su testimonio de manera anónima o no, si así lo prefiere.

Además de brindar una ventana de desahogo emocional y libre expresión, el portal www.cuentanostuhistoria.com proporcionará respuestas: los administradores del sitio responderán a las historias publicadas y si se trata de un caso de alto riesgo, será referido a profesionales de la salud aliados del movimiento contra el acoso escolar Ni uno más, gestores de la plataforma.

'Ni uno más' movimiento juvenil El movimiento contra el acoso escolar ‘Ni uno más’ se originó en 2018 en las manos de jóvenes estudiantes conscientes de la necesidad de hablar y erradicar el acoso e intimidación en las escuelas del país. Cuenta con la página www.niunomas.net para difundir su campaña

“Todos tenemos una historia que contar [sobre el bullying] y todos hemos sido víctimas, testigos o acosadores”, apunta el presidente y fundador de Ni uno más, Moisés Attie.

“Profesionales de la salud mental han corroborado que hablar ayuda a la víctimas y aumenta las probabilidades de poder resolver su situación. Sin embargo, al mismo tiempo, muchas víctimas no se atreven a hablar”, señala el joven activista.

Cuando Attie dice que hablar es la mejor manera de sanar, lo hace desde la experiencia personal: “Yo fui víctima del acoso escolar y me siento muy agradecido por haber tenido a mis padres y a amigos al lado en aquellos tiempos. A ellos les contaba mi historia. Sin embargo, sé de muchos que no tuvieron la misma oportunidad”.

Nace el proyecto

Antes de convertirse en una plataforma de internet, Cuéntanos tu historia comenzó, a principios de año, como un proyecto en el que las personas compartían sus historias en localidades concurridas de la ciudad capital como el Casco Antiguo y la cinta costera, pero la coyuntura causada por la Covid-19 obligó a replantear la campaña de manera virtual. “En tan solo unas horas, recogíamos decenas de historias. Lo mejor de todo era poder interactuar con los transeúntes y notar el efecto. Así mismo, me impactó mucho saber que en Panamá los ciudadanos están listos para hablar de problemas de salud mental sin estigmas ni tabúes”, comparte Attie, de aquellas primeras versiones de Cuéntanos tu historia.

Un informe de la Unesco presentado durante el Foro Mundial de Educación 2019, confirma que la violencia y el acoso escolar afectan prácticamente a uno de cada tres estudiantes (32%), según una investigación aplicada en 144 países.

Los niños percibidos como diferentes son más propensos a sufrir intimidaciones, mientras que la apariencia física es la causa más común de intimidación, seguida por la raza, la nacionalidad y el color de la piel, detalla el documento titulado Behind the numbers: Ending school violence and bullying (Detrás de los números: Poner fin a la violencia y el acoso escolares).

“La intimidación tiene un efecto negativo significativo en la salud mental, la calidad de vida y el rendimiento académico de los niños. Los que son intimidados con frecuencia son casi tres veces más propensos a sentirse como extraños en la escuela y más del doble de propensos a faltar a clase que aquellos que no sufren bullying. Obtienen peores resultados educativos que sus compañeros y también más probabilidades de abandonar la educación formal después de terminar la escuela secundaria”, detalla el estudio de Unesco.