Usan Facebook Live de famosos para estafas

EN LÍNEA

La ciberdelincuencia adquiere auge cada vez más y, con con el desarrollo de las redes sociales y las posibilidades de información que éstas ofrecen, los criminales que operan en línea aplican nuevas modalidades para lograr engañar a las personas. Y Panamá no escapa a esta realidad.

Entre las últimas estafas detectadas figura una en torno a las transmisiones en vivo emitidas desde Facebook.

El método usado por los cibercriminales consiste en el uso de estas transmisiones en vivo, especialmente las emitidas desde las cuentas oficiales de personalidades famosas, las cuales publican en cuentas falsas y con ello suplantan la identidad de las celebridades.

En las versiones falsas de estas transmisiones de Facebook Live los estafadores publican videos e invitan desde la sección del chat de la plataforma a participar en dinámicas que consisten, esencialmente, en resolver un acertijo que, una vez resuelto, obligan a las potenciales víctimas a publicar la respuesta en los comentarios, como requisito para ser entonces “elegibles” y recibir el supuesto premio.

Cuando el usuario envía la respuesta, la cuenta falsa se comunica automáticamente con la víctima por medio de un mensaje privado, en el que le detalla los pasos a seguir para reclamar la suma de dinero ganada. En primer lugar, se les solicita compartir la publicación en su perfil de Facebook y, posteriormente, informar a familiares y amigos sobre esa “oportunidad”.

Una vez compartida la publicación, la víctima recibirá un mensaje con un enlace detrás de la opción “Registrarse”, que lleva posteriormente a un sitio en el que se deben ingresar los datos personales, con el supuesto fin de verificar que se trata de una persona auténtica y así poder reclamar el premio.

Esta amenaza –recientemente detectada por la compañía de seguridad informática ESET– se centra en América Latina y cumple el patrón de redirigir al usuario al sitio web dominios.blogspot.com. Una página web que contiene nombres e imágenes de otras personas cuya identidad ha sido suplantada e incluye otro enlace para colocar los datos personales.

Finalmente, el usuario llega a saber la supuesta cantidad de dinero que ganó y, para acelerar la decisión de la víctima, los estafadores usan un temporizador cuya duración es de dos minutos, con el objetivo de presionar a la persona para que se decida a brindar su información sensible de manera inmediata.

En caso de avanzar con este paso, el sitio web redirige al supuesto ganador hacia otras páginas plagadas de anuncios, sin hacer alguna referencia al premio.

La analista de ESET Martina López contó que la sofisticación de esta estafa también radica en la alteración con números de algunas de las letras de los nombres de las personas famosas a las que se hace mención.

De acuerdo con su experiencia, el sentido común es clave para evitar convertirse en víctima de estas estafas.

¿Están queriendo jugar con mis emociones?, ¿me están ofreciendo algo que es muy bueno para ser verdad?, son preguntas que la experta sugiere que se debería hacer cualquier persona ante estos ofrecimientos en línea y, sobre todo, al momento de ver estos indicios de estafa.

Según López, también es importante recordar que las redes sociales no son plataformas ideales para ingresar información bancaria de ningún tipo.

En tanto, el experto en tecnología Alex Neuman instó a los usuarios de redes sociales a ser más escépticos frente a estas supuestas ofertas. “Lamentablemente, la mayoría de las personas no verifica lo que ve en las redes sociales, no investiga, no corrobora”, comentó.

Advirtió que las estafas en redes sociales no son una novedad; por el contrario, existen desde hace años, lo que obliga a los usuarios a ser más cautos, pero al mismo tiempo, obligan a los administradores de esas redes sociales a mejorar sus tiempos de respuesta al momento en que se les reporta algún tipo de actividad sospechosa.