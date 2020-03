La última palabra

Es tiempo de lavarse las manos, toda las veces posibles, hasta que resulten relucientes. Vivir a lo Poncio Pilatos, lavándose las manos, como expresamos sobre ese personaje fundamental en la tradición occidental, actor crucial en la muerte de Jesús, que se conmemora en Semana Santa.

Según el Evangelio de Mateo, Pilatos se lavó las manos antes de enviar a Jesús de Galilea a la cruz. No para protegerse del coronavirus, sino para eximirse del mandato del Senedrín, corte hebrea que había determinado los pasos sobre el flamante pastor. La única prueba arqueológica de la existencia del Gobernador es una inscripción descubierta en los años sesenta en la ciudad romana de Cesárea Marítima, hoy Israel. El resto es leyenda.A diferencia de aquel acontecimiento, la crucifixión de Jesús, que nos sigue marcando, en cultura, religión y civilización, lavarse las manos hoy, con frecuencia, sin dilación, es la acción uno para protegerse del virus emergente y muy contagioso. No es una omisión como la adoptada por Pilatos.

Lista de consejos: 1. Lavarse las manos. Con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. No llevarse las manos a la cara después de tocar superficies contaminadas o personas enfermas. Es el medio de transmitir el virus. 2. Limpieza de superficies. Con regularidad y con desinfectante. Sillas, mesas, escritorios. 3. Informarse. Sobre síntomas. Comienza con fiebre y tos seca, no con secreción nasal. En su mayoría, será leve la enfermedad y mejorará sin necesidad de ningún cuidado especial. 4. Evitar los viajes. Si tiene fiebre o tos, ponerse en contacto con personal de salud. 5. Cuidado al toser o estornudar. Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo de papel. Deseche el pañuelo en recipiente (bolsa) de basura cerrado y luego lávese las manos. Si escupe, que sea en una servilleta o bolsa, y la desecha. 6. Si es mayor de edad, evitar las áreas muy concurridas. Si tiene más de 60 años o si tiene una afección subyacente (enfermedad cardiovascular, una afección respiratoria o diabetes) corre mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Tomar precauciones adicionales. 7. Quedarse en casa si se está enfermo. Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico o profesional de salud. 8. Cuidados en casa. Si está enfermo, quédese en casa. Coma y duerma por separado de su familia. Use diferentes utensilios y cubiertos para comer. 9. Consultar con el médico. Si tiene dificultad para respirar, busque atención médica de inmediato. 10. Hablar con la comunidad y el trabajo. Es comprensible sentirse ansioso, sobre todo si vive en un país o comunidad que ha sido afectada. Discuta, debate, infórmese.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, ha emitido consejos extra: No importa si no hay desinfectante de manos. Continuar lavándose las manos seguido, con jabón. Cambie su manera de saludar. Al saludar, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia de la persona o personas. “Me gusta ponerme la mano en el corazón estos días cuando saludo”, dijo el director de la OMS.

El autor es periodista y docente