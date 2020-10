La última palabra

Rubén Darío, héroe de la literatura latinoamericana, tributó a Jerónimo Ossa un poema, al enterarse de su deceso, a los 60 años, en 1907.

Procedente de París y Nueva York, Darío se reunió, el 16 de noviembre de 1907, en tertulia, con sus colegas y amigos panameños. Echó de menos a uno de sus amigos y colegas más estimados, Jerónimo Ossa, alma noble, poeta (romántico), ingeniero civil, dibujante, político, profesor de Matemática y autor del Himno Nacional.

El genio de la literatura hispana escribió: Vuelvo, Jerónimo, por tu terruño/ (Don Juan, don Pedro, don Luis, don Nuño/ Son nombres próceres; contigo van)./ Pasará el tiempo, pasará el hombre,/ Pero grabado será tu nombre/ En los cimientos que quedarán.

Nacido en 1847, ocho años antes de la fundación del Estado Federal de Panamá, Jerónimo se radicó desde temprana edad en Chile, en cuya Universidad de Santiago obtuvo el título de Ingeniero Civil y de Profesor de Matemática. Ejerció como profesor en Chile.

En Panamá, representó a Chile en su consulado por varios años, y llegó a ser cónsul general y encargado de negocios. Fue jefe del Servicio Marítimo de la Compañía del Canal Francés y el propio Fernando de Lesseps, al frente de esa primera etapa en la construcción de esa vía, elogió su labor.

Rodrigo Miró, historiador de la literatura nacional, afirma que una cantidad considerable de poemas se encuentra dispersa en diarios y revistas chilenos y panameños más un centenar que reunió la familia.

Poeta inspirado y prosador correcto y fácil, posee conocimientos en distintos ramos del saber humano, conocimientos sólidos y profundos. De ideas avanzadas, humilde, popular y querido con amigos en todos los círculos sociales y políticos.

Un poema de Jerónimo retrata el 3 de noviembre de 1903, día de la fundación de la segunda y vigente república, con momento soleado, con nubes y colores en los albores, y una luna majestuosa, en celebración del acontecimiento. Nuestra patria, “entre laureles y preciosas flores,/ al cariño del mundo se ofrecía, expresa. La Naturaleza, según Jerónimo, respaldó la acción patriótica: “Sopló el terral su voluptuoso aliento,/ Las aves entonaron sus cantares/ Y modularon su más dulce acento”.

En el Himno Nacional suma acento patriótico, sencillez y humildad.

Optimismo y esperanza no le faltan. Si se adopta el ‘proyecto’ de don Jerónimo a Panamá le ocurrirá un destino promisorio y logrará constituirse en un honor (prez) y una exquisitez dentro del conjunto de territorios colonizados por el dominio hispano. El conjunto hispanoamericano de naciones, en sentido figurado, es denominado “mundo feraz de Colón”. Es una licencia que el poeta e ingeniero ostenta en aquel instante de euforia patriótica. A diferencia de aquello que en principio pudiese creerse, ‘feraz’ es un adjetivo que no es sinónimo ni de feroz ni de voraz y no tiene que ver con las fieras: es sencillamente aquello que es fértil, abundante de frutos.

“Con valor literario, de manera acertada y personal, se resume la esencia histórica de Panamá, punto de partida de la república”, explica Chito Martínez, académico, poeta y profesor de Literatura.

Santos Jorge, director orquestal, nacido y educado en España, convocó a Jerónimo, tras la fundación de la república, para que pusiera letra a la música del Himno Patriótico Istmeño, que había creado en 1896. En 1941, en la Constitución, se formalizó la oficialidad del Himno Nacional.

El autor periodista, filólogo y docente