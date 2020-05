‘We Are One’, el festival mundial de cine

CINE

Una muestra de más de 100 películas seleccionadas por 21 festivales internacionales de cine de Europa, América, Asia, África y Oceanía, se presentará gratuitamente del 29 de mayo al 7 de junio en el canal de YouTube de We Are One: A Global Film Festival, nombre de la iniciativa digital sin precedentes en el ámbito audiovisual.

Recursos digitales En la página oficial del evento www.weareoneglobalfestival.com está la programación diaria y los detalles de cada película y conferencia. El canal YouTube.com/WeAreOne será la única vía en la que el We Are One: A Global Film Festival compartirá su contenido.

Serán 10 días con 23 largometrajes de ficción, 8 documentales, 72 cortometrajes, 15 charlas y 5 contenidos de realidad virtual, según información proporcionada por el Festival de Cine de Tribeca y YouTube, líderes del ciclo cinematográfico virtual gratuito, pero con la opción de ayudar en la batalla contra la pandemia del virus SARS-CoV-2 donando a la Organización Mundial de la Salud, Unicef, Acnur, Save the Children, Médicos Sin Fronteras, Leket Israel, Fundación GO y Give2Asia, entre otros organismos.

En la página www.weareoneglobalfestival.com se detalla la programación diaria. Mañana, en la apertura, serán liberadas producciones como The Stories That Prepared Us, una narración de la historia del coronavirus a través de momentos en películas y programas de televisión aclamados por la crítica; una selección de cortometrajes de los festivales de Cannes, Annecy y Tribeca, y The Distance Between The Sky And Us, cortometraje ganador de la Palma de Oro que cuenta una historia que nace del encuentro nocturno de dos desconocidos en una estación de servicio.

Y, funciones de cine aparte, el festival online contará con una serie de conferencias, conversatorios y encuentros con figuras de renombre, como Bong Joon-ho, Guillermo del Toro, Jane Campion, Claire Denis, Steven Soderbergh y Francis Ford Coppola, director de la aclamada trilogía de El Padrino.

Cada película o conferencia se presentará según lo acordado en el calendario de la actividad, pero luego, gran parte de ese contenido será habilitado como videos bajo demanda en YouTube.com/WeAreOne “para verlo a su gusto durante el transcurso del festival”, detalla la organización de We Are One: A Global Film Festival.

El festival nace de la idea de que la comunidad cinematográfica puede unirse en tiempos de crisis, tanto para celebrar películas como para brindar el apoyo que tanto se necesita para los esfuerzos contra la Covid-19, apuntó al diario ABC Jane Rosenthal, directora general del Festival de Tribeca. Y agregó: “A menudo hablamos del singularmente poderoso papel de las películas para inspirar y unir a las personas más allá de las fronteras y las diferencias, ayudando a sanar al mundo. Todo el mundo necesita curarse en este momento”.