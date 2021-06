Zack Snyder y el ejército de más de lo mismo

Ciencia ficción

La temática zombie en el cine no es nueva, sus inicios se remontan a 1932 cuando Béla Lugosi (1882 - 1956) protagonizó la cinta White Zombie. Mientras que su punto de popularidad llegó en 1978 con Dawn of the Dead del director George Romero (1940 - 2017). De allí los muertos vivientes han formado parte del imaginario del cine y la televisión hasta nuestros días, quizás en gran parte porque representan al enemigo natural de todo ser vivo, la muerte.

Pero como diría algún poeta maldito: a veces la muerte puede llegar a ser aburrida. Y la nueva película de zombies del director Zack Snyder (Justice League: Snyder Cut - 2021), Army of the Dead, lo es. Y mucho.

Una cinta de poco más de dos horas —injustificadas— de duración, que solo hace vanagloriarse de su presupuesto para explosiones, maquillaje y efectos especiales, mientras intenta esconder la falta de un buen guión, construcción de personajes, historias o intenciones de ofrecerle algo de valor al espectador.

Y no es que el cine de este género no pueda hacerlo, cintas como The Girl with All the Gifts (2016), Hidden (2015) o Tren a Busan (2016), han demostrado que todavía los zombies tienen mucho que ofrecer en cuanto a mensaje, historia o sustos. Y es que el tema siempre dará pie a conversaciones como: ¿Qué haríamos en una situación extrema donde nuestra vida corre peligro? ¿Quién es el verdadero monstruo? o ¿Estamos preparados para enfrentar un virus mortal que amenace a toda la humanidad? (Spoiler: no).

Así, la filosofía y la muerte continuarán dando cabida a todo tipo de cuestionamientos y respuestas. Al parecer ninguna de estas del interés de Snyder. Pero ahora bien, digamos que su intención no era dejar algún mensaje, sino solo entretener. En dicha misión también fracasa. Si bien su premisa de oscurecer las grandes luminarias de Las Vegas, (Estados Unidos), con sangre, muertes y zombies, parecía ser algo novedoso, divertido y lleno de posibilidades, al final no lo fue. Snyder llenó su cinta de personajes genéricos, los introduce en lugares comunes para cualquier historia de zombies y la termina de la forma más predecible posible.

Quizás para un espectador nuevo enfrentándose a hordas de sádicos muertos vivientes la propuesta de Snyder puede resultar moderadamente entretenida, dejándose llevar por la lluvia de balas, pero para quien está acostumbrado a luchar contra ellos, es una aventura llena de bostezos.

En cuanto a los zombies, rescatando el bien logrado maquillaje y la buena interpretación de los dos principales —quizás las únicas buenas actuaciones en la cinta—, poco o nada aportan al género. La idea de una manada que obedece al líder no es precisamente revolucionaria, ni tampoco lo es la idea que busquen perpetuarse como especie.

Pero hay que reconocerle algunas cosas al director de la también cinta de zombies Dawn of the Dead (2004), la primera son las referencias a otros clásicos del cine de zombies o películas populares, el hecho de que parece querer darle un origen distinto a la plaga de muertos mezclándola con invasiones alienígenas y conspiraciones del gobierno, y su creciente fama entre los espectadores como director revolucionario luego del lanzamiento de la cinta Justice League: Snyder Cut (71% de aceptación en Rotten Tomatoes), las dos primeras teorías hasta el momento, pero que quizás se puedan ver en futuras secuelas, que todo indica serán una realidad, ya que esta primera parte ha sido un éxito en Netflix, alcanzando más de 72 millones de vistas.

Al final, el trabajo de Snyder está hecho para dividir a los espectadores y críticos, los primeros catalogándolo como un genio de la cámara, mientras que los segundos lo ven entre mediocre y regular.