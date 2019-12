Fiscal electoral investigará portadas falsas

El fiscal general electoral Eduardo Peñaloza dio a conocer este domingo, 4 de mayo, que iniciará una investigación por la circulación de dos portadas falsas con el encabezado, logo y tipografía del diario La Prensa, informando sobre la renuncia de dos candidatos presidenciales.



Peñaloza dijo que no había visto estas portadas aún, sin embargo, aseguró que haría las averiguaciones correspondientes.



Por otro lado, anunció que funcionarios de la Fiscalía Electoral efectuarán un recorrido por diversos centros de votación para conocer de cerca cómo va el proceso.



Indicó que hasta este momento no se ha encontrado ninguna anomalía.



La portada de La Prensa del día de hoy no lleva la ilustración de candidatos presidenciales y se centra en aportar información utilitaria sobre el proceso: centros de votación, cantidad de electores y horario de votación, entre otros datos.