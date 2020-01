Sigue polémica por el uso de los símbolos patrios

Tras las múltiples críticas contra la ley que regula el uso de los símbolos patrios –que entró en vigencia esta semana–, miembros de la comisión especial que reglamenta esta legislación salieron en su defensa.

Luis De Icaza, presidente de la Comisión Nacional de Símbolos Patrios, explicó que aún están trabajando sobre cómo se debe o no utilizar la bandera nacional.

De Icaza, incluso, denunció que algunas personas están desinformando al desconocer lo que establece la Ley 2 de 2012. “Nosotros no vamos a estar correteando a las personas diciéndoles: ¡quítese esa camiseta! Lo que vamos hacer es docencia sobre su uso”, sostuvo en Telemetro.

No obstante, De Icaza reconoció que esta ley establece sanciones por el mal uso de los símbolos, pero que hasta este momento esa responsabilidad recae sobre los alcaldes y la Procuraduría.

Sostuvo que el año pasado hubo varios ejemplos del mal uso de los símbolos como el forro de los retrovisores de los vehículos con la imagen de la bandera.

“Se usa la bandera como un adorno, no como lo que es: un símbolo de una Nación. Esa es la mentalidad que se está desarrollando. El panameño siempre quiere estar a la moda, y son los extranjeros los que están especulando con nuestros símbolos patrios, están haciendo dinero a nuestra costa con nuestro patriotismo”, agregó De Icaza.

Mencionó otros casos como las maracas de Rubén Blades. Dijo que en esos instrumentos se deforma la bandera, y se le incluye otros elementos que no corresponde como el lema “ritmo latino” y se le pone un borde dorado. Tampoco se debe utilizar en el acordeón como lo hace el Osvado Ayala cantante de típico, dijo.

“La bandera se puede utilizar en el marco del respeto, pueden utilizarla. Pero con respeto y con dignidad. La bandera no es una toalla, no es un pañuelo, no es una prenda de ropa, es un símbolo de la nacionalidad”, agregó.

Esta semana la polémica estalló cuando una modelo panameña participó en un concurso en Brasil. Kate Rodríguez posó semidesnuda con la bandera.

En las redes sociales el debate se centró sobre si era correcto o no su decisión de arroparse con la bandera de Panamá.