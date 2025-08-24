$14.5 millones en casos de blanqueo de capitales y 182 condenas

Exclusivo Suscriptores

Entre 2018 y 2023, el Órgano Judicial ha tramitado casos por blanqueo de capitales por al menos $14.5 millones que, en su mayoría, están relacionados con actividades de tráfico de drogas, delitos financieros y fraude.

Los datos del Órgano Judicial revelan que en ese período ingresaron un total de 385 casos relacionados con el delito de blanqueo de capitales, en los cuales fueron procesadas 927 personas, de las cuales el 97% era de nacionalidad panameña.

Durante ese período se resolvieron 222 casos, en los cuales se logró un 82% de sentencias condenatorias (182).

El informe del Órgano Judicial detalla que en un alto porcentaje de los procesos realizados el delito precedente estaba vinculado con actividades relacionadas con drogas.

Otro dato que se aporta es que entre 2018 y 2023 se atendieron 52 solicitudes de asistencia judicial relacionadas con la comisión de estos delitos, que en su mayoría procedían de Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Perú y Ecuador.

Por otro lado, en el año 2024 los jueces de garantías realizaron al menos 1,725 audiencias relacionadas con el delito de blanqueo de capitales y se decomisaron montos por la cifra de $2 millones 556 mil.

En Panamá, el blanqueo de capitales está tipificado en el Código Penal, particularmente en los artículos 254 y siguientes, y se castiga con penas de 5 a 12 años de prisión, que pueden aumentar si hay agravantes. Además, la Ley N°.23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, establece el marco regulatorio para los sujetos obligados —como bancos, abogados, contadores y agentes residentes—, imponiendo obligaciones de debida diligencia y reporte ante operaciones sospechosas.

Las autoridades confirman que este delito está asociado a redes del crimen organizado que utilizan el sistema bancario y el comercio nacional para la introducción de dinero procedente de delitos como el tráfico de drogas, trata sexual, estafas y diversos tipos de fraude.

En los últimos cinco años, las autoridades judiciales han tramitado unos 57 mil casos relacionados con crimen organizado y tráfico de estupefacientes. El incremento de casos relacionados con este delito llevó al Órgano judicial a la creación de jueces especializados en casos de blanqueo de capitales.

La Unidad especializada contra el blanqueo de capitales quedó sustentada mediante el Acuerdo N°.174 de 14 de marzo de 2025, suscrito por los nueve magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Los tribunales entraron en operación el pasado 19 de mayo en el Primer Distrito Judicial, compuesto por las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y la comarca Guna Yala. Los juzgados se componen de 12 jueces de garantías, 9 jueces de juicio, 10 jueces de cumplimiento y 9 magistrados del Tribunal de Apelaciones.

Desde 2022, las autoridades han ejecutado seis grandes operaciones antidrogas —Éxodo, Ballena, Alpes, Náufrago, Fisher y Jericó— en las que se han decomisado al menos $11 millones, se ha detenido a 223 personas y se han incautado de no menos de 30 toneladas de droga.

Estas operaciones revelaron la estrecha colaboración entre pandillas y redes locales con estructuras transnacionales que utilizan el territorio nacional como punto de tránsito para el envío de drogas hacia Europa y Estados Unidos.