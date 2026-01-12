23 datos del documento que se lee en el juicio del caso Odebrecht

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este lunes 12 de enero inició el juicio del caso Odebrecht y el tribunal comenzó la lectura del auto de llamamiento a juicio. El contenido de ese documento, de más de 400 páginas, ofrece un mapa detallado de cómo operó el esquema de sobornos de la constructora brasileña en Panamá y por qué el juzgado considera que existen indicios suficientes de blanqueo de capitales.

Estos son los datos centrales del auto judicial.

1. El auto y su alcance

El Auto Mixto No. 09, del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, está fechado el 7 de noviembre de 2022. Define el cierre de la fase intermedia del proceso penal por el caso Odebrecht.

2. Qué decide el documento

El auto envía a juicio a un grupo de imputados, concede sobreseimientos a otros y resuelve incidentes presentados por las defensas, sin entrar aún a valorar culpabilidades.

3. Una lista extensa de procesados

El documento abre con la mención de decenas de personas naturales y jurídicas vinculadas al proceso, reflejo del alcance del expediente.

4. Expresidentes mencionados

Entre los imputados figuran los expresidentes Ricardo Martinelli Berrocal y Juan Carlos Varela Rodríguez, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Varela Rodríguez es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por lo que deberá juzgarlo la Corte Suprema de Justicia.

5. El monto de los sobornos en Panamá

Entre 2010 y 2014, Odebrecht pagó sobornos en el país por más de 59 millones de dólares a funcionarios gubernamentales e intermediarios panameños para asegurar contratos de obras públicas.

6. El origen del proceso

El tribunal ubica el inicio del caso en una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015 por Alvin Weeden Gamboa, quien falleció en 2023.

7. Sociedades bajo sospecha desde el inicio

La denuncia inicial mencionó sociedades que se conectaban con movimientos de dinero y pagos vinculados a Odebrecht.

8. Constructora Internacional del Sur, S.A.

El auto recoge que sociedades como Constructora Internacional del Sur S.A. fueron utilizadas como vehículos para transferir millones de dólares destinados al pago de coimas

9. Acumulación de causas

Otro juzgado ordenó la acumulación de sumarias, al concluir que los expedientes investigaban los mismos hechos: delitos contra el orden económico en perjuicio del Estado.

10. Cooperación penal con Brasil

La jueza señala que el expediente incorporó respuestas de cooperación jurídica internacional con Brasil, incluyendo referencias a personas vinculadas al caso Odebrecht en ese país.

11. Acuerdo con Estados Unidos

El auto incorpora el acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y reproduce extractos que el tribunal considera relevantes para Panamá.

12. La dimensión global del esquema

A nivel mundial, Odebrecht y sus conspiradores pagaron aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos, asociados a más de 100 proyectos en 12 países, incluido Panamá.

13. La “Caja 2” de Odebrecht

El documento describe la creación de una división interna destinada a canalizar sobornos mediante empresas offshore y fondos no registrados.

14. Autonomía del delito

La resolución reafirma que el blanqueo de capitales es un delito autónomo, por lo que no es estrictamente necesario que exista una condena previa por el delito precedente (corrupción o peculado) para procesar a los implicados.

15. Software secreto

Para coordinar los pagos ilícitos, la red utilizó los sistemas informáticos “My Web Day” y “Drousys”, que permitían comunicaciones encriptadas mediante seudónimos.

16. Sobreseimientos definitivos

El tribunal dictó sobreseimiento definitivo a favor de figuras clave de la empresa en Brasil, como Marcelo Odebrecht y André Rabello, con base en acuerdos previos y principios legales.

17. Delito que sostiene el juicio

El juzgado concluye que existen elementos de convicción suficientes para sostener el delito de blanqueo de capitales, como delito contra el orden económico.

18. Otros delitos solicitados por la Fiscalía

El auto registra que el Ministerio Público también solicitó llamamiento a juicio por corrupción de servidores públicos para un grupo distinto de imputados.

19. Financiamiento de campañas políticas

Odebrecht utilizó su estructura para inyectar fondos ilícitos en campañas políticas en Panamá, entre ellas la de José Domingo Arias en 2014, bajo la apariencia de donaciones o pagos a publicistas.

20. Sobrecostos sistemáticos

El auto identifica la sobrefacturación de materiales y servicios en proyectos estatales como mecanismo para generar fondos destinados a sobornos.

21. Uso de testaferros

La red utilizó personas interpuestas para recibir pagos ilícitos y ocultar al beneficiario final de los fondos.

22. Contratos ficticios

Se confeccionaron contratos de consultoría o servicios inexistentes para justificar movimientos de dinero en el sistema bancario.

23. Pagos en efectivo

Parte de los sobornos, especialmente a funcionarios de menor rango, se entregó en efectivo, a través de firmas de abogados.