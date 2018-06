Audiencia a Martinelli se pospone para las 2:00 p.m.; la defensa maniobra para que no se celebre

La audiencia intermedia solicitada por el magistrado fiscal Harry Díaz para la formulación de la acusación a Ricardo Martinelli, que estaba programada para las 9:00 a.m., se pospuso ahora para las 2:00 p.m., ante la renuencia del expresidente de acudir al acto.

Martinelli se mantiene todavía en el centro de rehabilitación El Renacer, donde cumple detención provisional por orden del pleno de la Corte Suprema de Justicia, luego de ser extraditado de Estados Unidos.

El exgobernante anunció una huelga de hambre desde el pasado domingo, por lo que supuestamente no está ingiriendo alimentos y medicamentos.

La Dirección General del Sistema Penitenciario debe conducir a Martinelli a la audiencia, conforme dicta el Decreto Ejecutivo 393 de 2005, expedido por el Ministerio de Gobierno. Dicha norma señala que "realizar los traslados y salidas a diligencias judiciales es una obligación del interno, que de negarse a cumplir voluntariamente, le será exigida, pudiendo utilizarse los medios coercitivos necesarios para garantizar su cumplimiento".

Martinelli se resiste a comparecer, ya que -alega- renunció como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) el pasado viernes y, por tanto, la Corte Suprema habría perdido competencia para procesarlo por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato presidencial. No obstante, dicha renuncia no se ha hecho aún efectiva. Además, la nota de renuncia debe ser corregida.

Ex presidente Martinelli, sigue negándose a salir del lugar donde está confinado. Abogado Arboleda está con él y yo estoy abajo en control de acceso, no me dejan subir por órdenes superiores; Hasta ahora no lo han forzado. pic.twitter.com/x7aVyUj6sj — Luis Eduardo Camacho (@camachocastro) 25 de junio de 2018

Carlos Carrillo y el resto del equipo legal de Martinelli se encuentran en la Corte Suprema, a la espera de que se defina la celebración de la audiencia a su cliente. Carrillo dijo que al expresidente se le hizo una evaluación médica, toda vez que presentó "una situación" el día domingo, que no especificó. Igualmente, anunció que se presentó una recusación contra el magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías del proceso.

Carrillo afirmó que, para el equipo legal que defiende a Martinelli, la Corte ya no tiene competencia.

“La renuncia [al Parlacen] ya está presentada… vamos a ver lo que dice la Corte”, indicó.

A la Corte también se han presentado víctimas del espionaje y querellantes coadyuvantes del proceso que instruye el magistrado fiscal Díaz, como Yadira Pino, Juan Carlos Navarro, Mitchell Doens y Balbina Herrera.

La junta directiva del Parlacen tiene previsto reunirse el próximo miércoles, con el fin de ver si logra incluir la carta de renuncia de Martinelli en la agenda de la sesión plenaria del 28 y 29 de junio. Si esto no se logra, quedaría para las sesiones de agosto.

El 10 de octubre de 2015, el magistrado fiscal Díaz presentó un escrito de acusación en el que pide enjuiciar a Martinelli por la supuesta comisión de cuatro delitos: interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia; peculado por malversación, y peculado de uso. Díaz pide una condena de 21 años de prisión.

Martinelli es proceso por la Corte precisamente por su condición de parlamentario centroamericano, como dispone la Constitución.

Información en desarrollo...