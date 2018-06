Ricardo Martinelli propone permanecer confinado en su domicilio, vigilado por el SPI

Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli solicitaron al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejar sin efecto la medida cautelar de detención provisional, y en su lugar imponer la obligatoriedad de permanecer en su domicilio particular, vigilado por agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI).

La petición fue sustentada oralmente este martes 19 de junio, en una audiencia ante el pleno celebrada a solicitud de la defensa, dentro del proceso que se sigue a Martinelli por la posible comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública ( peculado).

El exmandatario llegó a la sala de audiencia de la CSJ, en el Palacio de Justicia Gil Ponce, esposado, vistiendo una camiseta de la Selección de fútbol de Panamá y custodiado por agentes uniformados. Fue conducido desde el centro de rehabilitación El Renacer, donde está recluido desde el pasado 14 de junio, tres días después llegar a Panamá extraditado de Estados Unidos, para que responda -precisamente- por esta causa. Salió a las 8:15 a.m. de El Renacer y llegó a las 8:45 a.m. a la Corte. Su ingreso a la sala de audiencia se produjo a las 9:20 a.m.

El pasado 21 de diciembre de 2015, el pleno ordenó la detención provisional de Martinelli, diez días después de que el magistrado Jerónimo Mejía -en funciones de juez de garantías- lo declarara " en rebeldía" al no acudir a una audiencia.

La audiencia de este martes fue dirigida por Hernán De León, presidente interino de la CSJ. Con él estaban los magistrados Ángela Russo, Cecilio Cedalise, Oydén Ortega, Abel Zamorano, Luis Mario Carrasco, Wilfredo Sáenz, Efrén Telló y Secundino Mendieta. Los cuatro últimos son magistrados suplentes. De León advirtió a las partes y al público presente que están prohibidas las arengas y otras manifestaciones. El que lo haga, será desalojado de la sala.

"Abstengan de hacer artículaciones, gestos de aprobación o desaprobación. Si no, serán sancionados y desalojados de este recinto", advirtió De León.

Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, indicó que cuando el expresidente abandonó el territorio panameño, el 28 de enero de 2015, no había una acusación formal en su contra. Indicó que la Corte conocía el paradero de Martinelli, ya que en el expediente constan las notificaciones hechas en la dirección que suministro la defensa.

"Tenía un domicilio, fuera de las jurisdicción de Panamá, pero tenía domicilio", indicó.

"Un hombre que está prófugo, un hombre que está clandestino, no puede ser hallado... Y Martinelli, por varias vías, fue ubicado en la dirección que había sido suministrada", agregó.

Al respecto, Sidney Sittón, otro abogado de Martinelli, señaló que si su cliente no presenta un "desistimiento" ante las autoridades estadounidenses, la extradición a Panamá habría tardado "por lo menos un año más".

Los abogados sostienen que Martinelli no vino antes a Panamá, porque tramitaba una solicitud de asilo político.

El magistrado fiscal Harry Díaz se opuso a la solicitud de la defensa.

Díaz estuvo acompañado por varias víctimas querellantes del Consejo de Seguridad Nacional y sus abogados: Rodolfo Pinzón Pereira, abogado de Balbina Herrera; Carlos Herrera Morán, abogado de Mauro Zúñiga; Jovan Jaramillo, abogado de Rubén Polanco; Rosendo Rivera y Mitchell Doens, quienes se representa a sí mismo; Alex Sánchez, Pablo Vega y Ángel Álvarez, abogados de Yadira Pino, Miguel Antonio Bernal, Yasir Purcait, Zulay Rodríguez y Álvaro Testa.

Bernal intenta recusar a los magistrados Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz.

Cuando el magistrado presidente le pregunto sus datos generales, Martinelli expresó: "Mi profesión es detenido político".

De León advirtió que solo podrá intervenir una persona, en representación de los querellantes.

Información en desarrollo…