Caso Martinelli: el pleno de la Corte reanuda la discusión sobre la competencia

En víspera del Día de la Madre, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia reanudaron este viernes 7 de diciembre la discusión sobre el amparo de garantías constitucionales que presentó el expresidente Ricardo Martinelli, sobre la competencia del proceso que se le sigue por el denominado caso pinchazos.

El pleno inició el debate este jueves 6, en una jornada que se extendió de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Ante la imposibilidad de un consenso en relación al proyecto de fallo elaborado por Oydén Ortega, se declararon en sesión permanente. La reunión se reanudó este viernes; aunque citados para las 9:00 a.m., no fueron tan puntuales. Por los predios no hay presencia de abogados defensores, querellantes o víctimas.

La mayoría del pleno decidió declinar la competencia del proceso -como propone el proyecto de Ortega-. El debate se centra ahora en anular o reconocer todo lo actuado hasta ahora por el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, quien llamó a Martinelli a juicio oral, a partir del próximo martes.

Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado), Ángela Russo y Cecilio Cedalise apoyarían declinar la competencia y, además, anular lo actuado por Mejía, con lo que el caso iría a un juez de garantías del sistema penal acusatorio (SPA).

Otro grupo también avalaría declinar la competencia, pero validaría las actuaciones de Mejía en la fase intermedia y el llamado a juicio de Martinelli.

Y un tercer grupo -donde militan Abel Zamorano y Luis Mario Carrasco, suplente de Mejía- defienden que hay que rechazar el amparo y mantener la competencia.

Información en desarrollo...