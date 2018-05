Comisión del Pacto por la Justicia culmina entrevistas de aspirantes a magistrados de la Corte

Con la participación del abogado Rogelio Saltarín, aspirante a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia culminó este viernes 18 de mayo el proceso de entrevistas.

Saltarín, quien es miembro de la firma Saltarín, Arias y Asociados, manifestó que "hace falta mucho que hacer en la administración de justicia, y no solamente en el área legal, en el área administrativa, en el área presupuestaria, hay muchas cosas que hacer y la idea nuestra de aspirar al cargo es poder contribuir con nuestra experiencia, con nuestra trayectoria, con nuestros conocimientos, en fortalecer eso".

Añadió que "por supuesto que una persona no es la que va a lograr eso, pero por lo menos tratar de hacer un aporte al país a través de la administración de justicia para que ese valor tan importante se pueda rescatar".

Al consultarle sobre sus cualidades para ocupar este cargo, dijo "yo creo que la experiencia que yo tengo, el amor al estudio y mi integridad hacen posible que yo aspire a esa candidatura".

De igual manera se le preguntó sobre su vinculación con el presidente de la República, Juan Carlos Varela, por lo que señaló que "con el presidente de la República existe una relación profesional, no nos une absolutamente ninguna otra relación, entonces, no creo que esa relación profesional sea un obstáculo para que yo no pueda aspirar al cargo de magistrado de la corte".

Saltarín reiteró que en el caso de que se le designara y tuviera que asistir a la Asamblea Nacional, él tendría que expresarle a los diputados sus motivos y razones para que los diputados lo conozcan y que ellos puedan evaluar si cumple o no con las condiciones e independencia.

Tras finalizar esta primera etapa, los participantes pasarán a una fase de evaluación psicológica. Luego, la comisión entregará un informe al presidente Varela para que escoja a los dos nuevos magistrados, que estarán en reemplazo de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, cuyos períodos vencieron el 31 de diciembre de 2017.