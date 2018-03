Humbert: 'Me sorprenden los amparos a unas auditorías muy bien hechas'

El contralor de la República, Federico Humbert, salió este jueves 15 de marzo en defensa de las auditorías realizadas a juntas comunales y municipios del país luego de que un grupo de diputados presentara amparos de garantías ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Me sorprende que se estén pidiendo unos amparos a unas auditorías muy bien hechas", dijo.

Según Humbert, la entidad que dirige efectuó unas auditorías "con suma profundidad, muy bien estructurada jurídicamente".

Aseguró que la Contraloría no tiene como opción fiscalizar el manejo de los fondos públicos sino que es su obligación.

"Nosotros sentimos que lo que presentamos tiene claros indicios de que en algunos casos se manejaron mal los fondos", sostuvo Humbert durante una gira de inspección de proyectos en Chiriquí, como el parque Metropolitano de David; además se reunió con el Patronato del Hospital Materno infantil de David José Domingo De Obaldía y visitó el hospital Dr. Rafael Hernández.

Un grupo de diputados presentó amparos de garantías ante la CSJ, contra las resoluciones proferidas por la Contraloría General de la República, en relación a las auditorías practicadas a juntas comunales y municipios.

Se trata de los diputados Yanibel Ábrego, Mario Miller, Jackson Palma, Héctor Aparicio (expresidente del Legislativo) y Salvador Real, de Cambio Democrático. Además de los perredistas Benicio Robinson -actual presidente de ese colectivo- y Crispiano Adames, exjefe de bancada del partido.

También presentó un amparo Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). Estos diputados forman parte del grupo de 39 que se reeligió en 2014.

No obstante, este jueves 15 de marzo la diputada Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional, anunció que había retirado el amparo. "El que no la debe no la teme", dijo.

El pasado 27 de febrero, la Contraloría General de la República entregó las auditorías a 186 juntas comunales y municipios al Ministerio Público, que hace tres días pidió la reapertura del proceso.