Indagarán a allegados de exministra Cortés

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO

Dos personas que según la auditoría de la Contraloría habrían ayudado a la exministra Alma Cortés a abultar su patrimonio, serán indagadas la próxima semana por la Fiscalía Sexta Anticorrupción. A ambos se les acusa de enriquecimiento injustificado

NOCHE EN CELDA

Alma Cortés llegó a la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) con cara de abatida. Había pasado la noche en una celda de la Policía Nacional, luego de que el fiscal Aurelio Vásquez, de la Fiscalía Sexta Anticorrupción, le impusiera la medida cautelar de detención preventiva, después de 12 horas de indagatoria.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) está bajo la lupa del Ministerio Público, luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que no puede sustentar un patrimonio de $2.5 millones. Se busca determinar si cometió el delito de enriquecimiento injustificado por el que se le investiga.

En el Imelcf le practicaron varios exámenes de salud, luego de que el pasado jueves en la noche, después de ser indagada, su abogado Carlos Carrillo presentara un certificado médico para que su clienta fuera enviada a un hospital, pero el fiscal Vásquez no accedió a la petición. Los chequeos médicos duraron aproximadamente dos horas. Durante la espera no faltaron los curiosos. Está el caso de un hombre que se detuvo momentáneamente frente al Imelcf y dijo: “hay que condenarla, porque esos millones que se roban son el dinero para las escuelas y para la salud”. Otra mujer que estaba en al área exclamó: “todos tienen que ir para la chirola”.

Cuando concluyó la diligencia, Alma Cortés salió esposada. Cámaras de televisión y periodistas con micrófonos la esperaban. -“¿Su condición de salud y cómo ha sido el procedimiento?”, le preguntó un reportero. Ella contestó: “político”.

-¿“Una venganza, abogada?”, sugirió en tono de interrogante otro. Cortés, que caminaba entre los empujones del personal de la prensa y de los que la custodiaban, atinó a decir: “Venganza”, pero con voz apagada.

“Alma, Alma, estoy rezando por ti, estoy rezando”, le gritó una mujer de pelo canoso que estaba entre la multitud que se juntó en la mañana de ayer en la sede del Imelcf, en Calidonia.

La exministra fue trasladada nuevamente a una celda en la sede de la Policía Nacional.

Pero antes de que la también subsecretaria del partido Cambio Democrático (CD) retornara de su revisión médica, había hablado su abogado Carlos Carrillo. “Hoy se está haciendo lo que no se hizo anoche, violándose el procedimiento. La señora Cortés está siendo atendida y esperamos que en las próximas horas se estabilice su situación”, dijo.

Cuando le preguntaron por la condición de salud de su clienta, Carrillo contó: “es estable. No voy a dar declaración sobre su diagnóstico. Ella me ha pedido expresamente no referirme a eso en los medios”.

Y luego reveló que le acababan de notificar que la indagatoria se posponía. Más adelante, el Ministerio Público comunicó que la diligencia se retomaría el próximo miércoles 17 de agosto a las 9:00 a.m.

El abogado de la exministra Cortés también dio a conocer que le habían solicitado al fiscal Vázquez el cambio de la medida cautelar.

Este medio le consultó a Carrillo cómo sustentó la exministra ante la fiscalía los $2.5 millones, que según la Contraloría abultaron su patrimonio durante su período como ministra, y este contestó que habían presentado “una auditoría de más de 700 páginas”. No dio detalles.

EN EL AVESA

Mientras Cortés era atendida en el Imelcf, miembros de CD y exfuncionarios del gobierno de Martinelli protestaban frente al edificio Avesa, en la vía España. Allí está la sede de la Fiscalía Sexta Anticorrupción.

Al igual que el pasado jueves, el grupo era liderado por Luis Eduardo Camacho, exsecretario de Comunicación del Estado. Le acompañaban la exgobernadora de Panamá Mayín Correa; el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, y Lourdes y Diana Cortés, hermanas de la exfuncionaria. El despliegue de simpatizantes no fue el mismo que el día anterior, cuando había medio centenar. Ahora no pasaban de 30.

OTROS IMPUTADOS

Fuentes del Ministerio Público informaron que otras dos personas serán indagadas por este caso.

Se trata de Rubén Darío Moreno Magdaleno, quien según el informe de Contraloría era el abogado que supuestamente controlaba a un grupo de personas que habrían facilitado cuentas bancarias para recibir dineros que posteriormente, mediante cheques y transferencias, fueron canalizados directamente a cuentas bancarias vinculadas a Alma Cortés. Y Osiris Michelle Herrera, exdirectora general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Ella, de acuerdo con la Contraloría, era firmante junto con la exministra de la cuenta de Cortés, Cortés, Molino & Asociados, en la que se habrían depositado miles de dólares presuntamente no justificados.

A Moreno Magdaleno y a Herrera se les acusa de la supuesta comisión de enriquecimiento injustificado.