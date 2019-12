Denis Arce apeló la demanda de derechos humanos

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia concedió una apelación al candidato a diputado del circuito 4-1 por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Denis Arce, luego de que no le admitiesen una demanda de protección de derechos humanos que había interpuesto. Arce presentó la demanda contra la decisión del Tribunal Electoral (TE) que en resolución 25 del 11 de noviembre, no le permitió participar como candidato a diputado en las elecciones del pasado 14 de diciembre.Esta demanda fue rechazada por el magistrado Víctor Benavides el 25 de noviembre pasado, por considerar que tratan sobre asuntos electorales que solo competen al TE.En resolución del 26 de diciembre pasado, Benavides admitió la apelación presentada por el abogado Manuel Bermúdez, en representación de Arce.Ello significa que ahora el pleno de la Sala Tercera, integrado por los magistrados Benavides, Luis Ramón Fábrega y Abel Zamorano, debe resolver esa apelación.En las elecciones del pasado 14 diciembre salieron elegidos Florentino Ábrego, del Partido Panameñista y Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).Dichas elecciones fueron convocadas luego que el 23 de octubre pasado el TE decretó la nulidad de la elección del 4 de mayo donde resultaron ganadores por el 4-1 Rogelio Baruco, del partido Cambio Democrático y Fanovich. La nulidad se dio porque utilizaron recursos del Estado para favorecer sus campañas políticas. Además, el TE determinó que los candidatos a diputados del PRD no podían participar en las nuevas elecciones, ya que le fue asignada una curul al diputado de ese colectivo político Samir Gozaine pues este no fue objeto de la impugnación. Esa decisión perjudicó a Denis Arce y a Gladys Novoa, candidatos del PRD. Este partido presentó una demanda de inconstitucionalidad que está pendientes por resolver por la Corte Suprema de Justicia. Esta misma instancia ya le negó un amparo de garantías a Arce.