Descentralización empieza desde hoy en el país

ADMINISTRACIóN PúBLICA

Al menos $145 millones se repartirán este 2016, entre los municipios del país, producto de la Ley 66 de octubre de 2015, que descentraliza la administración pública.



Dichos fondos serán producto de las recaudaciones del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que pasará íntegramente a los municipios y representantes de corregimiento para la ejecución de obras comunitarias.



Este ambicioso proyecto, que fue una promesa de campaña del actual gobierno y que ya se venía discutiendo desde la administración de Martín Torrijos, establece la fórmula de solidaridad intermunicipal para determinar los montos que se le deben asignar a las alcaldías. Además, asigna $500 mil a cada uno de los 50 municipios [de los 78 existentes] con menos ingresos. Mientras que los municipios metropolitanos y urbanos costearán su estructura con sus propios recursos.



El Ministerio de la Presidencia explicó que David, por ejemplo, recibirá $3.5 millones; San Miguelito, $8 millones; Chepo, $1.1 millones; Panamá, $68.3 millones; Colón, $6.3 millones. Y algunos de los que recibirán $500 mil son Portobelo, en Colón; y Natá, en Coclé, entre otros.



En ese sentido se explicó que la distribución se hizo de acuerdo con la población y la cantidad de dinero que el distrito obtiene producto del impuesto de bienes inmuebles. Los fondos que reciban los municipios serán revisados cada tres años y dicho valor podrá ser aumentado, mas no disminuido, de acuerdo con el último valor revisado.



Incluso, se incluyó el total de cuánto se distribuirá entre las tres comarcas que no tienen municipios (Madugandí, Wargandí y Guna Yala). Sobre este punto se indicó que se contemplaron las tres comarcas como una sola para elaborar los cálculos. No obstante, ahora se deberá hacer la subdivisión del monto total, por lo que se adelantan conversaciones con los caciques y sahilas de cada uno de los sectores.



También está el hecho de que en 2019 habrá variaciones en las cantidad de municipios y corregimientos vigentes en el país. Se incorporarían el municipio de Almirante, en Bocas del Toro; y Tierras Altas, en Chiriquí, y otros corregimientos aprobados por la Asamblea Nacional en períodos anteriores, y en este período los que quedaran se implementarán ese año.



SECRETARÍA



Será la Secretaría Nacional de Descentralización, a cargo de Ericka González, quien fue designada el pasado 17 de diciembre por el Ejecutivo, la que coordinará y facilitará con los diferentes ministerios y entidades del Gobierno central, la ejecución de las políticas y planes de descentralización.



Esta instancia estará vigente hasta que se cumpla la primera fase del proceso de descentralización. Luego será reemplazada por la Autoridad Nacional de Descentralización.



La Secretaría se hará cargo de los proyectos que lleva adelante el Programa Nacional para el Desarrollo Local (Pronadel), ya que este dejó de funcionar ayer.



Con 44 funcionarios, que originalmente trabajaban en la Dirección de Gobiernos Locales, iniciará su ejecución la nueva Secretaría. Se incorporarán 150 que laboraban en Pronadel.



En total, 194 funcionarios trabajarán en esa instancia a nivel nacional, de acuerdo con lo que informó Presidencia. La descentralización fue uno de los puntos que destacó el presidente Juan Carlos Varela durante el discurso ofrecido al país el 1 de julio de 2015. Ese día dijo que, no era posible una Constituyente, pero se comprometió a impulsar la descentralización.