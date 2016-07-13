Panamá, 17 de diciembre del 2025

    FALTA UNA AUDITORíA DE CONTRALORíA

    Fiscal pide sobreseimiento en la investigación por la compra de los helicópteros a Agusta

    Redacción De Prensa.com
    La fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, solicitó un sobreseimiento provisional, objetivo e impersonal, dentro de la investigación por la compra de seis helicópteros a Agusta Westland –filial del conglomerado italiano Finmeccanica- a un costo de $98 millones en el gobierno pasado.

    En su vista fiscal remitida el 24 de junio pasado al Juzgado Primero Penal, Morcillo señala que, a través de inspecciones oculares, se pudo comprobar que los seis helicópteros fueron entregados y están a disposición del Servicio Nacional Aeronaval (Senan): dos estaban en la sede de la institución, dos más en la base aérea de Howard, uno en mantenimiento y otro es utilizado por la Presidencia de la República.

    “Dada la ausencia de mayores elementos que constituyan piezas fundamentales para la instrucción sumarial y que permitan a esta agencia de instrucción comprobar que se hubiese cometido algún hecho tipificado como punible por la legislación panameña”, señala Morcillo en su nota. De incorporarse nuevos elementos probatorios, la investigación podrá reabrirse.

    La fiscal también resalta que la Contraloría General de la República no ha realizado una auditoría del contrato, por lo que no puede cuantificar la presunta lesión patrimonial en perjuicio del Ministerio de Seguridad Pública. “Nuestra solicitud no ha sido contemplada dentro de la programación de auditorías, ya que mantiene en ejecución otras previamente solicitadas”.

    Morcillo inició las investigaciones de oficio, luego de que la Fiscalía Tercera Anticorrupción compulsara copias del sumario que adelanta sobre otro contrato con una filial de Finmeccanica: en este caso Selex, de la que el gobierno pasado adquirió 19 radares.

