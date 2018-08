Gremios y organizaciones piden explicaciones a Hernán De Léon; 'con la justicia no se juega'

La Alianza Ciudadana Pro Justicia pidió la creación de una “comisión internacional contra la impunidad” que investigue los “graves” señalamientos de la procuradora Kenia Porcell, que en un mensaje al país informó que el presidente (interino) de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, le confesó que está siendo chantajeado.

La Alianza, en un comunicado, pidió además la renuncia de De León como presidente, “hasta tanto se esclarezca la denuncia realizada por la procuradora”.

El Movimiento Independiente (Movin) también se refirió a la renuncia de De León, “o de cualquier servidor de la justicia que se encuentre en conflicto de interés o no tenga la independencia o integridad para cumplir con sus funciones”.

“Todo intento de presión, soborno o extorsión debe ser denunciado inmediatamente ante las autoridades competentes. Con la justicia no se juega”, advierte Movin. Agrega que es inaceptable "la superficialidad del comunicado del magistrado Hernán De León", que luego de lo declarado por la procuradora indició -en una nota de prensa que divulgó el Órgano Judicial- "que no he recibido presiones de ningún tipo".

El expresidente Ernesto Pérez Balladares se sumó a las voces que piden explicaciones a De León.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Gabriel Barletta, también exigió explicaciones a De León. “En la Cámara de Comercio estaremos vigilante de la justicia de nuestro país”, señaló.

Fernando Aramburú Porras y Héctor Cotes, expresidentes de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), también opinaron al respecto.

