Habla el abogado de Jaime Ford: el exministro acudirá a la fiscalía 'cuando lo citen'

Miguel Batista, abogado del exministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial ( Miviot), Jaime Ford Castro, se quejó porque la investigación del denominado caso Blue Apple está “bajo reserva” y, por tanto, no pudo verificar la información que hay en el expediente, respecto a su cliente.

“ La Prensa sacó en primera plana a Ford y Ford quiere venir a declarar, pero está en reserva. Eso es injusto, es ilegal, es arbitrario”, dijo Batista este martes 16 de enero, al salir de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lleva la investigación relacionada con los sobornos pagados por contratistas del Estado a funcionarios en los años 2011 y 2012, a cambio de agilizar trámites burocráticos y desembolsos para la ejecución de obras públicas.

Los ministros de aquel entonces Jaime Ford Castro (Miviot) y Federico José Suárez (de Obras Públicas, MOP) figuran entre las 33 personas ligadas al caso que investiga la fiscalía, por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

En una conferencia de prensa el pasado lunes, la procuradora Kenia Porcell dijo que los funcionarios ligados a la investigación eran “las más altas autoridades” de los dos ministerios entre los años 2011 y 2012, y destacó que ambos están amparados por el fuero penal electoral, dado que participan en las elecciones internas del partido Cambio Democrático, que deben celebrarse el próximo 21 de enero.

Porcell declaró el caso "bajo reserva", medida contemplada en la Ley 121 de 2013, sobre casos de delincuencia organizada.

Batista confirmó que su cliente goza de fuero penal electoral. “Sin embargo, contaba con fuero anteriormente y se despojó de él. Esa es su decisión. Pero él no tiene nada que ver con lo de las coimas del Ministerio de Vivienda. Pregúntenle al que era ministro en ese tiempo. Pregúntenle por los $10 millones del proyecto Curundú. Ford no tocó un centavo”, dijo el abogado. Aunque no citó el nombre, se estaría refiriendo a Carlos Duboy, actual gerente del aeropuerto de Tocumen, quien fue ministro de Vivienda hasta agosto de 2011.

Ford –según su abogado- acudirá a la fiscalía, una vez sea requerido por la fiscalía.

“No ha sido citado. Eso es lo que quería verificar. Claro que él viene. Él es panameño, viene de una familia honorable, él no es coimero. No puede venir si no ha sido citado. Él viene cuando lo citen… De que va a venir, va a venir, cuando ellos [el personal de la fiscalía] terminen de expurgar. Están expurgando para sacar lo de [Juan Carlos] Varela a un lado y dejar a los otros”, remarcó.