Juez decreta sobreseimiento definitivo a implicados en el caso de las bolsas navideñas

La juez Octava de Circuito Penal, Leira Terán, del Primer Circuito Judicial de Panamá, decretó un sobreseimiento definitivo a favor de Pablo Ruiz Obregón, Suleyka Chérigo, Flor Amarilis Morales, Gustavo Barría, Leslie Torres, Aldo Mangravita y Julio Chen, imputados por los delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado, en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN) conocido como “bolsas navideñas”.

Terán tomó la decisión este miércoles 27 de junio, en audiencia preliminar, al no existir ningún elemento probatorio que acreditara un hecho punible, de acuerdo a un comunicado del Órgano Judicial.

Según la jueza, "no se causó perjuicio económico al Estado, ya que no hay una afectación según una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, es decir, no hay delito, por lo que se basó en el artículo 2207, numeral 2 del Código Judicial y del artículo 2219, que señalan que no existen elementos para continuar esta causa".

La audiencia comenzó con la lectura de la vista fiscal, seguido de los alegatos del fiscal Adecio Mojica, quien solicitó llamamiento a juicio, por el delito de peculado agravado, y malversación de fondos.

De acuerdo al fiscal, hubo irregularidades en un contrato para la entrega de 110 mil bolsas de comidas, para personas de escasos recursos en el país, valoradas en más de 5 millones de dólares, las cuales "no fueron entregadas en su totalidad".

Según Mojica, contaban con el testimonio del testigo eficaz, Rafael Guardia Jaén, exdirector el PAN, quien señaló que las dos empresas participantes estaban establecidas previamente, y que sólo se había entregado 78 mil bolsas. El fiscal señaló que la auditoría de la Controlaría no es relevante, ya que existen otros elementos de convicción, que acreditan la comisión del delito según el Título X, capítulo I del Código Penal, sobre las diferentes formas de peculado.

Los defensores públicos Omar Gómez, Maribel González y Rosario Granda y la defensa particular Guillermina Macdonal, Dicky Reynols y Omar Gómez, solicitaron sobreseimiento definitivo de sus clientes.