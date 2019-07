Kenia Porcell reitera que ‘la DIJ se está resistiendo a colaborar con los fiscales’

"La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se está resistiendo a colaborar de forma frontal con los fiscales, es una realidad".

Así lo reiteró este miércoles la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, durante una entrevista en Telemetro Reporta.

Ya el viernes pasado Porcell había acusado a la DIJ de desmantelar las fiscalías anticorrupción, mediante la remoción de investigadores.

"Si el director de la DIJ, y se presume que conoce la ley, y la ley es clara, dice que no pueden separarse o moverse los investigadores judiciales, entonces ¿por qué lo hizo?", recalcó la funcionaria, en el noticiero matutino.

Porcell comentó que no quiere pensar que están cercando al Ministerio Público (MP), "pero hay circunstancias que pareciera que sí".

La jefa del MP ha culpado a Manuel Castillo, quien fue nombrado por el director de la Policía Nacional, Jorge Mirada, en la DIJ. Castillo ya ocupó ese mismo cargo en el gobierno de Ricardo Martinelli, entre los años 2012 y 2014.

"Creo que el director de la DIJ se está excediendo en sus funciones, yo creo que él sabe que está incumpliendo la ley porque los fiscales anticorrupción se lo informaron a través de notas", afirmó.

La jefa del Ministerio Público (MP) dijo, que en los últimos días ha puesto de manifiesto lo que sucede en las fiscalías anticorrupción, "pero sabemos que hay otras áreas en donde también hay temas delicados con la DIJ".

Porcell dijo que a ello se suman las visitas que han realizado, donde dan a entender que "hay dos altos empresarios que quieren" su cargo. La funcionaria no especificó nombres; se limitó a decir que se trataría de empresarios que han sido investigados.

Porcell subrayó nuevamente que no va a renunciar al cargo, que ocupa desde enero de 2015. "No tengo por qué hacerlo”, aseveró. Añadió que si se somete a un verdadero e imparcial escrutinio a aquellos funcionarios que traspasamos gobierno, "yo, Kenia Porcell, no fracasa”. "Si lo quieren [el puesto] que lo hagan como manda la ley", advirtió.

Indicó que el deseo de los fiscales y del MP es seguir trabajando en sus investigaciones. Sin embargo, también llamó a que el Órgano Judicial haga las audiencias. Comentó que el 70% de los casos que iniciaron desde el año 2015 todavía no tienen una decisión. “Queremos luchar en derecho como corresponde, pero el MP no lo puede hacer solo”, dijo.

Porcell también se refirió a las recientes denuncias presentadas en su contra. Al respecto, dijo que “hay un interés de un sector”.

“Si yo reviso los antecedentes, todos han sido procesados o tienen vínculos con personas que hemos procesado”. "Yo no he cometido delito alguno. He tenido un compromiso con país, con el MP”, enfatizó.

