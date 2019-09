Legalizan diligencia en caso Pandeportes; designan defensor para realizar audiencia

Una juez de garantías legalizó la información suministrada por un delegado del Ministerio Público sobre dos cuentas bancarias relacionadas al caso de Pandeportes, en donde se investiga una supuesta malversación de fondos.

Además se efectúo la audiencia a pesar de la ausencia del defensor privado. Este acto se había suspendido en tres ocasiones solo en este mes de septiembre.

Las cuentas bancarias están relacionadas a una federación y asociación de deporte, que es investigada por el supuesto delito contra la fe pública en grado de colaboración (peculado)

CONTROL

Sandra Castillo, juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, legalizó este miércoles 18 de septiembre la información proporcionada por Edgar Vargas, representante del Ministerio Público.

Castillo sometió a un control la información recibida el pasado 11 de julio de 2019 de las citadas dos cuentas bancaria de la federación.

De acuerdo con el Órgano Judicial, ese control de la juez no tuvo objeción por parte de la defensa pública, Verónica Vásquez.

Antes de tomar esa decisión Castillo, con la intención de no dilatar el proceso y por el debido derecho a la defensa, se realizó la audiencia con una defensora pública, ya que el abogado particular de uno de los investigados no se presentó.

Por esa situación se designó a Vásquez debido a que la audiencia ya se había reprogramada los 5, 11 y 18 de septiembre, “desde la primera que se realizó el 24 de julio”, destacó el Órgano Judicial.

En este caso se investiga una supuesta malversación de fondos públicos, donde recursos entregados por Pandeporte fueron “a dar a las federaciones deportivas o asociaciones”.