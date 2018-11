El juez Loaiza concede fianza de medio millón de dólares a Pepe Suárez

El juez decimoquinto penal Leslie Loaiza concedió una fianza de excarcelación por un monto de $500 mil a favor del exministro Federico Pepe Suárez, dentro del proceso que se le sigue por un presunto sobreprecio en las obras de ampliación y rehabilitación de la vía Domingo Díaz, adjudicadas durante el gobierno pasado.

Al fundamentar su decisión, el juez indica en su resolución que “Federico José Suárez Cedeño, no es una persona de perfil peligrosa, que trate de atentar contra terceros, no tiene la posibilidad de contaminar ni destruir pruebas ya que el Ministerio Público ha efectuado una amplia investigación, posee arraigo familiar, laboral, territorial.” Acota que “ha cumplido incluso con medidas cautelares de reporte en este tribunal por otra causa, y ha afrontado sus investigaciones, no ha evadido su comparecencia.”

Suárez está detenido desde el 12 de octubre pasado, aunque como parte del caso conocido como Blue Apple, en el que el Ministerio Público investiga el supuesto pago de sobornos a funcionarios del pasado gobierno por parte de contratistas del Estado.

La Contraloría General de la República calculó el supuesto sobreprecio en 47.5 millones de dólares en las obras de la vía Domingo Díaz.

Información en desarrollo...