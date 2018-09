Marta de Martinelli deberá comparecer por el caso Blue Apple

La Fiscalía Sexta Anticorrupción citó para el próximo miércoles 5 de septiembre a la ex primera dama de la República Marta Linares de Martinelli, para que acuda a una indagatoria por el caso Blue Apple.

Linares de Martinelli deberá comparecer al Ministerio Público a las 8:30 a.m.

La semana pasada se conoció que el expediente del caso Blue Apple, relacionado con sobornos supuestamente pagados por contratistas del Estado a exfuncionarios del pasado gobierno, permanecerá en reserva durante 30 días más. El objetivo de mantener en reserva el expediente es blindar algunas pesquisas que adelanta la fiscalía.

La nota firmada por el fiscal sexto anticorrupción Aurelio Vásquez tiene fecha del pasado 30 de agosto.

Esta tarde, la ex primera dama escribió en Twitter: "Hoy me presenté a Avesa con mi abogado a averiguar motivo de dicha citación. Resulta ser que desde el 2016 soy Representante Legal de 1 Fundación. Los hechos investigados caso Blue Apple son del 2012. La Fundación que represento desde 2016, no ha recibido ningún dinero d Blue Apple".

En el caso Blue Apple hay 35 personas imputadas. La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, reveló en días pasados que durante las investigaciones descubrieron dos nuevas sociedades que sirvieron de “canasta” para recibir dinero de los sobornos que pagaban contratistas del Estado a cambio de la agilización de los pagos por los proyectos que obtenían.