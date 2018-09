Martinelli pide permiso a Mejía para acudir a votar en las primarias de Cambio Democrático

El expresidente Ricardo Martinelli solicitó al magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías en el proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de peculado y contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, que le permita acudir a votar en las elecciones primarias que celebrará Cambio Democrático (CD) el próximo domingo.

"Él tiene constitucionalmente un derecho, que es el derecho al sufragio", indicó Sidney Sittón, abogado de Martinelli.

La solicitud fue presentada este viernes 28 de septiembre, durante una audiencia ante Mejía. Martinelli, como se sabe, está detenido provisionalmente por orden de la Corte Suprema de Justicia. Se encuentra en el centro penitenciario El Renacer desde el 11 de junio pasado, cuando fue extraditado a Panamá desde Estados Unidos.

"Solicitamos se le permita el ejercicio, toda vez que Ricardo Martinelli es candidato a un puesto dentro de las primarias de su partido político, que es Cambio Democrático", señaló Sittón, quien -con su petición- hizo entrega de una opinión técnica consultiva de Naciones Unidas, sobre el derecho al sufragio.

Mejía preguntó a Sittón si tenía las copias de la documentación. El abogado respondió que no. El magistrado juez solicitó entonces que se entregara copia a las partes y anunció que resolvería el tema posteriormente. Entretanto, ordenó un receso hasta las 4 pm.

No obstante, Mejía advirtió en tono enérgico que "a partir de este momento, no tramito ninguna petición que no venga acompañada de sus copias".

El magistrado fiscal Harry Díaz replicó que él no necesita "que me corran traslado de ninguna documentación... Aún en las elecciones presidenciales, los reos y privados de libertad votan en los centros carcelarios".

En la petición de Sittón, no quedó claro si pretende que su cliente obtenga permiso para acudir a su centro de votación, en el corregimiento de San Francisco.

Martinelli es precandidato a diputado en el circuito 8-8.

Información en desarrollo...